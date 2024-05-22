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Исчезла ли ракетная угроза со стороны РФ после уничтожения "Циклона": ответ ВМС

Фото: начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Дмитрий Браславский

Уничтоженный российский корабль "Циклон" был последним носителем ракет в Крыму. Но говорить, что группировка уже отсутствует еще рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"В составе флота остается еще много единиц, среди них есть и носители крылатых ракет", - сказал он.

По его словам, "Циклон" был последним носителем ракет в Крыму. Но говорить, что группировка уже отсутствует, или она достаточно мала - еще рано. 

"Да, у них есть другая проблема - это невозможность применять свой катерный и корабельный состав из-за опасности выходов в море. Этот факт мы наблюдаем", - добавил Плетенчук.

Уничтожение "Циклона"

Вчера Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные в ночь на 19 мая смогли поразить российский ракетный корабль "Циклон", который находился в оккупированном Севастополе.

Позже Плетенчук сообщил, что ракетный корабль "Циклон" даже не успел завершить государственные испытания и не выпустил ни одной ракеты.

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