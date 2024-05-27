Найдется ли для ветеранов место в обществе после победы?

Мы не можем сопереживать тем, чей опыт не готовы примерить на себя. 53% украинцев не предполагают даже мысли, что когда-нибудь могут стать ветеранами. При этом, 63% опрошенных, считающих, что не станут ветеранами, не имеют даже родственников, которые воевали бы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" совместно с Украинским ветеранским фондом.

Что вообще происходит в обществе? Действующие военные, которые еще воюют, находятся на фронте, однако уже испытывают предвзятость по отношению к ним со стороны гражданских. Так, по данным опроса, 63,3% военных считают, что для них будет большой проблемой непонимание со стороны гражданских, когда они вернутся с фронта. Эту проблему указывают на втором месте, сразу после проблем с физическим здоровьем, о чем переживают 63,6% респондентов.

Если смотреть в разрезе абсолютных цифр, то четвертый социологический опрос такого рода показал существенное снижение уровня полного доверия, особенно к ветеранам периода АТО/ООС, с 60% до 40%.

Чуть лучше выглядит картина с полным доверием к действующим военным и будущим ветеранам, однако нынешняя гипотетическая поддержка вполне может пойти на убыль, как только утихнут боевые действия.

Портрет ветерана. Кто это?

В августе 2022 года 32% украинцев говорили, что ветеран – это участник Второй мировой войны. Но уже в сентябре 2023 года образ ветерана изменился: ветеранами стали считать людей среднего возраста и с инвалидностью.

Как сейчас выглядит усредненный ветеран, по данным социологических опросов Украинского ветеранского фонда, проведенных в течение 2022-2024 годов:

Возраст: средний возраст ветерана-мужа - 36 - 45 лет (свыше 40%), средний возраст женщины-ветеранки - 26 - 35 лет (свыше 40%).

Топ-сфер занятости действующих ветеранов: 8,3% - ФЛП или самозанятость; 7,4% - госслужба; 5,4% - сфера услуг; 4,3% - общественный сектор; 4,3% - ІТ.

Топ-сфер занятости действующих военных до того, как они пошли на службу: 12,1% респондентов-военных – ФЛП, самозанятое лицо; 11,1% - работали в ІТ-сфере; 9,03% - в сфере услуг; 8,8% - работали в сфере строительства; 7,1% были на госслужбе.

Ветеранам - только сфера "синих воротничков"?

Лакмусовой бумажкой отношения общества к ветеранам является сфера трудоустройства. Ведь именно здесь ярче всего проявляется реальное положение дел.

30,95% ветеранов отметили, что имеют статус безработного. 9,77% опрошенных указали свои варианты ответов, среди которых: помощник ветерана, декретный отпуск, лечение, период адаптации.

Есть мнение, что сейчас стремительно сократилось количество рабочей силы и поэтому ветеранам не будет сложно найти работу, ведь бизнес очень заинтересован в сотрудниках. Однако следует отметить, что и количество работающих предприятий тоже сократилось. Мы не видим сейчас массовой безработицы, как можно было бы ожидать в период войны, только по той причине, что все сбалансировалось выездом рабочих за границу и сворачиванием частного бизнеса. Система сама нашла баланс. Там, где говорят, что "невозможно закрыть позиции работниками в течение месяцев", вероятно, речь идет либо о не приспособленных к реалиям требованиях, либо о низких зарплатах. Или о сочетании других факторов. В общем, проблема на стороне работодателя, а не соискателя работы.

А как насчет трудоустройства ветеранов? Эксперты Украинского ветеранского фонда анализировали трудовой и образовательный бекграунд военных и ветеранов (данные выше). Похоже, что после службы ветераны редко могут вернуться на прежнее место работы. К примеру, среди действующих военных преобладает предыдущий опыт работы наемным работником, а после демобилизации резко возрастает количество тех, кто открывает ФЛП или становится самозанятым лицом. Это свидетельствует о том, что ветераны не могут или не хотят попасть на прежнее место работы. Стоит также отметить, что среди сфер, которые готовы принимать на работу людей с боевым опытом, в основном охранные фирмы, сфера агробизнеса, профессии уровня "синих воротничков".

Безусловно, мы благодарны организациям и сознательному частному бизнесу, которые готовы вкладывать средства в обучение и переквалификацию ветеранов, с последующим трудоустройством – однако есть вопрос, найдется ли место ветеранам в эшелонах топовых должностей?

Если еще год назад в соцсетях возникали дискуссии, смогут ли люди без боевого опыта занимать высокие должности в сфере госуправления и частного бизнеса, то сейчас выглядит так, будто начинает формироваться негласный запрос, толерируемый обществом, на работников без военного и боевого опыта. Якобы если человек "не смог откосить от мобилизации, то с ним что-то не так: или глуп, или нет денег". В терпении к уклонистам есть другая сторона — общество перестает уважать тех, кто их защищает, обесценивая их подвиг. Фраза "Я тебя туда не посылал" имеет фразу-близнец "пусть воюют депутаты". Это все об обесценивании опыта тех людей, которые самостоятельно мобилизовались. К этому ли мы стремимся?

Непонимание выльется в стигматизацию

79,2% гражданских украинцев не знают потребностей ветеранов, по данным опроса. Хотя именно понимание потребностей – необходимый элемент для построения общественного взаимодействия. Именно из-за отсутствия или искаженности информации часто возникают предубеждения, мифы, слухи и т.п., что явно ухудшает диалог между ветеранами и гражданскими.

Если сейчас не наработается новый общественный договор по поводу достойного отношения к ветеранам — мы стремительно перейдем к расслоению общества на касты. И пока не очевидно, кто окажется "сверху" в новой модели. Отмежевание гражданских от людей с боевым опытом — стигматизирует вторых. А стигматизация приводит к дискриминации.