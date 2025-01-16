Сможет ли Украина в ближайшее время стабилизировать фронт и что будет дальше с войной

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Президент Владимир Зеленский в начале года заявил, что задача Сил обороны в январе – стабилизировать фронт. По его словам, это возможно за счет подготовки новых военных и поступления нового вооружения.

О стабилизации фронта говорят и в команде Дональда Трампа. Майк Уолтц, которого избранный президент США планирует назначить своим советником по нацбезопасности, называет это необходимым условием, чтобы заключить мирное соглашение с Россией.

Правда, пока украинским военным удается сдерживать оккупантов только на отдельных участках. В то время как враг ведет наступление сразу на восьми направлениях фронта и готовится к главной битве ближайших месяцев.

Россия усилила штурмы и атаки

Падение Угледара в октябре прошлого года резко ухудшило положение наших войск на всем юге Донецкой области. Одна группировка врага от Угледара отправилась на север – помогать захватывать Курахово, другая – свернула на запад, для наступления на Великую Новоселку.

В декабре россияне подошли к Великой Новоселке с севера и востока, а уже в начале этого года они, вероятно, вышли и на южные подступы города, захватив село Нескучное.

На днях оккупанты также завершили захват Курахово. Сейчас украинские подразделения сохраняют контроль над небольшим выступом в районе населенного пункта Дачное – это западнее Курахово. Но очень вероятно, что в ближайшее время нашим военным придется и оттуда отойти – к Константинополю – из-за угрозы окружения.

Как ранее прогнозировало РБК-Украина, решение "вопроса" Курахово позволило россиянам переключить фокус на Покровск. Их цель – создание оперативного окружения вокруг города.

Наступление россиян на Покровск (карта: DeepState)

Сроки начала битвы непосредственно за Покровск зависят уже не столько от россиян, сколько от устойчивости наших войск на этом направлении. Многие прогнозировали потерю этого города еще до конца сентября, однако оккупанты все еще находятся как минимум в четырех километрах от него. Очевидно, что именно район Покровска станет эпицентром боев на ближайшие месяцы.

К югу от этого города оккупанты перерезали дорогу на Межевую. Это одна из двух дорог, соединяющая Покровск с Днепропетровской областью. Кроме того, враг, похоже, планирует перерезать и вторую трассу – ведущую на Павлоград, и подойти к Покровску еще и с запада.

В начале года противник активизировал также и правый фланг своей группировки на Покровском направлении, где он начал пробиваться к дороге Т0504 (Покровск - Константиновка) в районе Воздвиженки. По данным издания, одна колонна ДРГ недавно смогла доехать до этой трассы, но была разбита. И хотя Т0504 уже не используется для обеспечения Покровска, однако физический контроль над этой трассой откроет оккупантам путь к северо-восточным окраинам города.

Выход к этой трассе создает риски для еще одного узла обороны украинских войск на Донбассе – Константиновки. Этот город, в свою очередь, стоит на пути агрессора к Славянско-краматорской агломерации. Бои и за Торецк, и за Часов Яр, и за Купянск, и за Лиман – составляющие этого же плана – создание условий для оккупации Славянска и Краматорска.

И в Торецке, и в Часовом Яру ситуация за последние недели заметно усложнилась. Россияне захватили большинство территории Торецкой агломерации. В самом городе украинские подразделения продолжают удерживать оборону на нескольких терриконах. В случае полной оккупации Торецка враг сможет двигаться как в сторону Константиновки, так и на север – к Часовому Яру.

Там россияне смогли за последние недели захватить микрорайон Северный и продвинуться на территории огнеупорного завода. Украинские военные сохраняют контроль над центральной и южной частью города.

На Купянском направлении армия врага продолжает широким фронтом наступать к реке Оскол. Противнику удалось создать плацдарм на правом берегу реки, откуда он, одновременно со своей "левобережной" группировкой, намерен вести наступление на Купянск. Больше успехов врагу удалось достичь южнее, в районе реки Жеребец, где он продавил нашу оборону в районе Ивановки и вышел на западный берег этой реки.

Славянско-краматорская агломерация (карта: DeepState)

Дальнейшие цели противника здесь – наступление на Терны, Торское и Лиман. Более глобальный план – установление совместно с "купянской" группировкой контроля над всем северным берегом Северского Донца, начиная по крайней мере от той точки, где в него впадает Оскол. А уже оттуда – движение к Славянску. Сейчас это не выглядит угрозой на близкую перспективу.

Ситуация в Курской области и что будет дальше

В Курской области враг тоже начал четвертый этап своего наступления, чтобы оттеснить оттуда ВСУ. Этот этап оказался для них более успешным, чем все предыдущие попытки. Не в последнюю очередь – благодаря участию солдат КНДР. Вражеские войска давят на наш плацдарм почти по всему периметру "курского фронта". За последние недели россияне смогли восстановить контроль над Новоивановкой и подойти к Махновке, что всего в 2 километрах к востоку от Суджи. У всех этих действий одна цель – заставить украинские войска сокращать линию фронта, сжимая этот плацдарм.

В первых числах января Силы обороны тоже пытались провести новое наступление в Курской области, ударив в направлении хутора Бердин. По данным издания, украинские военные небольшими силами должны были продвинуться к Большому Солдатскому – там сосредоточена логистика и пункты управления врага в Курской области.

Украина заинтересована в том, чтобы продержаться на территории России до начала переговоров. Именно поэтому, как объясняют информированные собеседники издания, цель этого наступления заключалась в том, чтобы отвлечь вражеские подразделения с других направлений "курского фронта" и тем самым ослабить их давление там. Однако, продвинувшись на несколько километров в районе Бердина, наши военные из-за жесткого сопротивления врага были вынуждены отступить назад.

Дорога, ведущая от Суджи к Сумам (карта: DeepState)

Невозможность освобождения Россией Курской области в утвержденные сроки и предстоящая битва за Покровск заставила Москву несколько откорректировать свои планы относительно Запорожской области и Херсона.

Несколько источников РБК-Украина в Силах обороны утверждают, что россияне пока не отказались от наступательных действий на Юге, но были вынуждены их на некоторое время отложить из-за недостатка личного состава, а также из-за того, что украинские военные приготовились там их "встречать". По информации РБК-Украина, часть сил из ГВ РФ "Днепр" (зона ответственности – левобережье Херсонщины и часть Запорожской области) перебросили в Курскую область и район Покровска.

Цепочка взаимосвязанных проблем – набор немотивированных солдат, нередко ненадлежащая подготовка новобранцев и местами хаотичное управление подразделениями "в полях" – не дает Украине переломить ситуацию в свою пользу. А тактика действий малыми штурмовыми группами в сочетании с роем FPV-дронов и бесчисленными сбросами КАБов позволяют врагу уничтожать нашу оборону и постепенно двигаться вперед.

Однако и у россиян тоже не все гладко. Москве не удается превратить свое ресурсное преимущество в оперативные прорывы на фронте. При нынешних темпах продвижения Россия, гипотетически, сможет оккупировать всю Донецкую область до конца 2025 года. Но наряду с этим есть большие сомнения, что противнику удастся сохранить эту динамику. А если и удастся – то останется ли, в конце концов, ему кем и чем воевать.

Стратегия войны на истощение, которой руководствуется Москва, работает в обе стороны. Если Россия выберет продолжение войны и отвергнет "миротворческие" усилия США – оправдают ли ее территориальные достижения в 2025 году тот вал финансово-экономических проблем, с которым она неизбежно столкнется уже в 2026-м? К тому же у Вашингтона есть инструменты, как их усугубить в случае сопротивления Кремля.

Украина тоже имеет все шансы увеличить цену войны для России – как в человеческих ресурсах, так и в материальном измерении. В ближайшие месяцы, до начала возможных переговоров, Силы обороны могут также попытаться провести наступательные действия "с ограниченными целями" (то есть тактического или оперативно-тактического уровня), чтобы улучшить свои позиции. По крайней мере источники издания в военных кругах не исключают такую возможность. Поэтому предпосылки для поиска компромиссов и завершения войны в этом году есть, вопрос лишь в гарантиях неповторения российской агрессии и пределах уступок.