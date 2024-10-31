Сможет ли Трамп заставить Украину поступиться территориями: что думает Зеленский

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно говорил о намерении завершить войну России против Украины. Но вынудить Украину к уступкам у него не получится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.
По его словам, новый президент США может либо усилить поддержку Украины, либо ослабить ее.
Зеленский отметил, что ослабление поддержки позволит России оккупировать больше украинской территории и не позволит Украине победить в войне.
"Поэтому мы говорим не о компромиссах и территориях, мы говорим о том, что могут быть определенные дипломатические пути, но они зависят от политики США, если она не расслабится, и желание США реально закончить войну быстро", - добавил президент.
Глава государства напомнил, что "Трамп декларировал, что он человек дела и хочет закончить войну быстро, и найти какую-нибудь модель".
"Но, если Трамп в случае победы захочет заставить Украину отдать все, чтобы договориться с Россией, то я не думаю, что сегодня это возможно", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не против скорых шагов, которые предлагает кандидат в президенты США Дональд Трамп для окончания войны в Украине. Но Россия должна заплатить за агрессию.
Недавно бывший президент США Дональд Трамп и его кандидат на пост вице-президента Джей Ди Венс очертили план завершения войны в Украине. Они предложили модель замороженного конфликта с автономными регионами с обеих сторон демилитаризованной зоны, а Киев останется вне НАТО.
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