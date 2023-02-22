Изменяется ли количество желающих использовать промокоды в период распродаж: статистика от экспертов Promocodius

Самые большие распродажи техники в Украине стартуют в последнюю пятницу ноября, во время всемирно известного сейла Black Friday, и перед новогодними праздниками.

Благодаря заблаговременному запуску множества ярких рекламных кампаний, покупатели скидок ждут, а покупки планируют, накапливая средства и изучая характеристики товаров. Из-за высоких цен электроники, гаджетов, бытовой техники средний чек заказа достигает десятков тысяч гривен, поэтому спонтанные покупки здесь делают реже по сравнению с покупкой косметики или парфюмерии, товаров для дома, детских вещей. Но именно в дни больших распродаж оформляют около 30-35% всех заказов товаров рассматриваемой категории.

Как показывает статистика использования промокодов сервиса promocodius.com, на Black Friday приходится до 20% всех заказов, осуществленных в течение года, а во время предновогодних сейлов покупают еще около 15%. Средний чек покупок в эти дни растет на 50-60% по сравнению с другими месяцами. Некоторые ритейлеры удлиняют время действия акционных предложений и в дополнительные 3-5 дней удается увеличить количество заказов еще на 8-10%.

Тенденции совершения покупок во время распродаж

Как отмечает менеджер проекта Алиса Склярова, около 55% покупателей в дни распродаж совершают крупные запланированные покупки. Остальные 45% приходят на сейлы со списком необходимых товаров и заказывают несколько мелких позиций, пользуясь возможностью получить хорошую скидку по акциям «1+1=3» или «Минус 15-50% на второй/третий товар в чеке». Многие промокоды сервиса используют для получения бесплатной доставки, кэшбека, бонусных гривен.

При выборе техники пользователи делают меньше покупок под действием эмоций, чем при заказе товаров других категорий (одежды или обуви, например), ведь к большим тратам пытаются относиться сознательно и рационально. Если речь идет о стоимости в тысячи или десятки тысяч гривен, то скидки становятся аргументом для тех, кто давно хотел сделать покупку и имеет отложенные на заказ деньги. Также наличие промокода влияет на выбор магазина: где ниже цена и более привлекательное предложение – там и покупают товар.

Какие товары покупают во время распродаж техники:

Большая бытовая техника – учитывая высокие цены, здесь даже 10-15% скидки позволяют сэкономить немалые средства. Поэтому именно в дни «Черной пятницы» и перед новогодними праздниками покупают многие товары этой категории: на 18-22% больше, чем в другие дни.

Мелкие электроприборы – именно на эту категорию товаров приходится около 35-40% всех использованных промокодов, ведь во время больших сейлов появляется возможность купить фен или триммер, например, на 50% дешевле. И чем больше товаров в чеке, тем значительнее получается выгода.

Компьютерная техника – ноутбуки, аксессуары к ним и разные девайсы покупают достаточно активно. Около 22% применяемых промокодов приходится на эти позиции. Средняя сумма чека возрастает за счет добавления к заказу мелких товаров, которые в дни распродаж предлагают к покупкам в качестве подарков или с очень большими скидками: флеш-карты, наушники и т.д.

Гаджеты – в дни «Черной пятницы» можно найти на 20-25% дешевле, и потому такие предложения пользуются популярностью. До 20% промокодов используют при оформлении покупки смартфонов, пауэрбанков. Все чаще украинцы заказывают уцененные товары, получая шанс очень хорошо сэкономить – так, один промокод Comfy дает возможность купить смартфон, ноутбук или другой гаджет со скидкой до 50%.

Дорогие позиции известных брендов – заказывают мало. Из-за нежелания производителей продавать фирменную продукцию по цене ниже розничной, в дни распродаж гаджеты Apple или Samsung, кухонная техника Smeg не пользуются особой популярностью, продажи остаются стабильными.

Для покупателей периоды сейлов могут оказаться хорошей возможностью сэкономить немалые средства на покупке нужных товаров. При заблаговременном планировании покупок и рациональном подходе к выбору техники, базирующемся не на импульсах и эмоциях, а предусматривающем соответствие товара всем важным требованиям и характеристикам, промокод на скидку принесет только пользу.

PromoCodius – это онлайн-платформа, которая предлагает актуальные купоны, промокоды и скидки для тысяч известных брендов. Основана в 2016 году. Работает в Украине, Чехии, Польше, Словакии, Румынии, Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Испании, Мексике, США, Турции.