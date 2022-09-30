Изменит ли мобилизация в РФ ситуацию на фронте: оценки экспертов

"Необходимо как минимум два-три месяца, чтобы провести для них базовое обучение. В России говорили, что будут им выделять по две недели на подготовку. Однако уже сейчас мы видим, что мобилизованных сразу отправляют на фронт. Количество войск будет огромное, но оно вообще не будет подготовлено к боевым действиям, оно не будет мотивировано, оно не будет оснащено", - отметил эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Мобилизация в России едва ли повлияет на эффективность их войск - скорее, наоборот. По качеству подготовки и оснащению эти новобранцы будут гораздо хуже, чем те контрактники, которые вторглись в Украину в феврале. Притом что их готовили к боевым действиям почти год.

Коваленко отметил: если в начале войны в бой шли профессиональные подразделения с новейшим снаряжением, то уже летом мы видели у россиян танки Т-62, которые не производятся с 1975 года, и ПТ-76, которые использовались еще в 50-х годах прошлого века. Чтобы обеспечить еще больше войск, Москве, пожалуй, придется доставать из хранения еще более "древние" образцы.

Может ли мобилизация позволить Путину активизировать наступление на поле боя? В теории - да. Возможно, Кремль как раз и рассчитывает давить на украинские позиции количеством, выгрызая километр за километром. Вполне вероятно, что на каких-то участках фронта враг может попытаться пойти в наступление, а Вооруженным силам придется переходить там к обороне. Но, во-первых, едва ли "сырые" и необученные войска сумеют добиться больших завоеваний.

"Если говорить о влиянии на фронт, там пока радикальных изменений не произойдет, ведь у нас сейчас война 21-го века. Иранские дроны, по сути, оказывают большее влияние на поле боя, чем эта мобилизация. Мобилизованные - это просто "мясо". Если представить, что сейчас их просто собирают, дают им автоматы и таких 100 тысяч человек отправляют штурмовать Бахмут - они все просто погибнут", - отметил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

К тому же часть мобилизованных, вероятно, будет направлена для "латания" имеющихся "дыр". Многие российские подразделения еще с июля нуждаются в выводе для восстановления боеспособности и ротации, говорит Коваленко.

"Я не исключаю, что определенным количеством новомобилизованных будут компенсировать силы, требующие ротации и вывода. Поэтому количественно на отдельных участках их войска могут увеличиться на 15-20%, а на других просто будет произведена замена", - рассуждает эксперт.

То есть сейчас это сборище новобранцев первым дело будет направлено именно на удержание уже захваченных позиций. Но само по себе увеличение российских войск на фронте все равно создаст Украине проблемы.

"Даже несмотря на плохую подготовку и оснащение российской армии, война будет затягиваться, потому что их нужно будет уничтожать, оттеснять, заставлять отступать", - добавил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.