"Сыграет ли Лунин в финале Кубка?": Анчелотти детально разъяснил ситуацию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х мадридского клуба .

Матч "Реал" Мадрид - "Реал Сосьедад" состоится во вторник, 1 апреля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Встреча начнется в 22:30 по киевскому времени. Первый поединок в Сан-Себастьяне завершился победой мадридцев - 1:0.

За день до игры тренерский штаб чемпионов Испании обнародовал официальную заявку команды. В ней, как и на предыдущий матч Ла Лиги против "Леганеса", отсутствует бельгиец Тибо Куртуа. Это означает, что несмотря на не очень уверенную игру в матче чемпионата, в основе снова выйдет Лунин.

Заявка "Реала" на ответный полуфинальный матч (фото: x.com/realmadriden)

Украинец в текущем сезоне играл во всех без исключения кубковых играх. Поэтому, даже при здоровом Куртуа, приоритет был бы у него. А как насчет финала? Ведь там "Реалу" будет противостоять кто-то из принципиальных оппонентов - "Барселона" или "Атлетико". Первый поединок между этими командами завершился боевой ничьей - 4:4. А ответная игра намечена на 2 апреля.

Вопрос о вратаре на финальный поединок задали Карло Анчелотти испанские журналисты на пресс-конференции перед полуфиналом. Итальянец накануне Дня смеха, похоже, был в хорошем настроении и ответил так.

"Сыграет ли Лунин в финале Кубка Испании? Это еще предстоит выяснить. Лунин может сыграть, Куртуа может сыграть. Но если они оба будут травмированы, то выйдет Фран Гонсалес. А если мы не выйдем в финал, то никто из них троих не будет играть".

Лунин в Кубке Испании-2024/25

В начале сезона Анчелотти пообещал украинцу, что тот будет основным голкипером "Реала" в Кубке Испании. Пока тренер свое слово держит.

Лунин провел за "сливочных" все матчи в текущем розыгрыше турнира, начиная с 1/16 финала. Украинец защищал ворота в играх с "Депортиво Минеро" (5:0), "Сельтой" (5:2), "Леганесом" (3:2) и первом матче с "Реал Сосьедадом" (1:0). Судя по всему, он отыграет и полуфинальный ответный матч.

Под вопросом остается финал. Если "Реал" не умудрится отдать путевку в решающий матч "Сосьедаду", то встретится с победителем противостояния "Барселона" - "Атлетико" 26 апреля в Севилье на арене "Ла-Картуха".