Способна ли Россия снова попытаться осуществить очередное наступление: оценка Буданова

У России нет никакого потенциала, чтобы осуществить еще одну попытку серьезного наступления. Ракетные запасы врага также исчерпаны почти до предела.

"На сегодняшний день Россия не имеет никакого военного, экономического или политического потенциала, чтобы осуществить еще одну попытку серьезного наступления в любой точке Украины. Кроме того, она вполне способна вести серьезные оборонительные операции, и это именно та проблема, с которой мы сейчас столкнемся", - заявил Буданов.

В частности, как отметил руководитель ГУР, запасы ракет в России исчерпываются. Сейчас враг пытается накопить запасы и держать их в готовности для того, чтобы попытаться сорвать контрнаступление ВСУ, однако "правда в том, что они свели свои запасы почти до нуля".