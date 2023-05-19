Помешает ли возможный дефолт в США помощи Киеву

В Соединенных Штатах продолжаются баталии по поднятию лимита государственного долга. Главными действующими лицами являются администрация действующего президента Джо Байдена и Конгресс, в частности Палата представителей, где, в отличие от Сената, небольшим преимуществом обладают республиканцы во главе с лидером большинства Кевином Маккарти. Попробуем расставить все точки над «i» и понять почему решение, от которого зависит не только экономика США, но и без преувеличения всего мира, приобрело столь весомый политический оттенок.

Почему Америка переживает о лимите долга

Государственный долг США составляет 31,7 трлн долларов и эта цифра может вселять ужас. Это действительно будет так, если не воспринимать его как самостоятельную сумму денег и не сравнивать ее с размером экономики государства. Долг США рос или спадал (в основном первое) в результате необходимости привлечения сумм денег из-за различных исторических событий и вызовов, такиз как экономические рецессии, войны или пандемия. Сейчас Вашингтон имеет 4-й по размеру государственный долг пропорционально размеру экономики , уступая лишь Италии, Греции и Японии.

Конгресс, являющийся самой высокой инстанцией в законодательной ветви власти, имеет конституционную власть над бюджетом США. Законодатели вместе с администрацией президента определяют количество денег, которые будут необходимы стране каждый год.

Министерство финансов (Department of Treasury), в свою очередь, собирает налоги и финансирует правительство, то есть выступает исполнителем во всех уже согласованных вышеупомянутыми инстанциями финансовых операциях. Обычно расходы превышают вливания от принятого бюджета и именно поэтому Минфин инициирует продажу государственных облигаций, которые и образуют долг и помогают перекрыть разницу между расходами и вливаниями.

Парадоксально, что наибольшее количество, почти 40%, государственных облигаций находится в руках самого правительства, хранящего в них федеральные пенсии, программы медицинского страхования, а также часть федерального резерва. Остальные 25% государственного долга принадлежат иностранным инвесторам, а примерно 35% находятся в собственности самих американских граждан.

Политическая составляющая

Государственный лимит – это определенная сумма денег, которую американскому правительству разрешено ссужать для расходов на правительственные программы. Когда он поднимается до определенной отметки, принятой путем политического компромисса, эту процедуру нужно выполнять снова. Как можно понять, интересы партий, администраций и других стейкхолдеров не могут позволить поднятие лимита до высокой отметки и именно поэтому с развитием экономики, количество денег, которые американское правительство занимает всегда упирается в потолок, который нужно снова поднимать.

Казалось бы, этот процесс занимает огромное количество времени, сил и компромиссов и вы будете правы. Однако с началом образования искусственного лимита в годы Второй мировой войны и до сегодняшнего дня исполнительная и законодательная ветви власти так или иначе находили золотую середину и всегда принимали приемлемое для всех решение.

Дания и США – это единственные государства в мире с лимитом долга и если в первой он почти необъятный, то в Вашингтоне его поднятие является очень значимой темой политических дебатов. Но что же произойдет, если лимит не будет повышен? Ответ очень прост: Министерство финансов не сможет выдавать облигации, что в свою очередь не сможет перекрывать разницу между расходами и вливаниями, что повлечет за собой прекращение финансирования определенной части федеральных программ, или выплату заработной платы государственным работникам.

В конечном итоге без принятия такого решения правительство просто не сможет вернуть средства из государственных облигаций по процентной ставке как внутренним, так и внешним инвесторам, а также «выстрелит себе в ногу», не имея возможности вывести средства государственного долга, частью которого оно само владеет. Такое явление называется дефолтом.

Так почему же США не отменяют такой странный и непонятный лимит государственного долга и не отменят его, как это сделало большинство государств мира? Такие мысли иногда раздаются на Капитолийском холме и Белом доме. Сторонники лимита, в свою очередь, отмечают, что он контролирует, сколько денег правительство может потратить.

В реальности, лимит долга является также чрезвычайно важным элементом политических торгов, когда оппонирующая президенту партия может доставить дополнительные хлопоты администрации и получать политические баллы за элемент противостояния и якобы отстаивания интересов избирателей.

Что же происходит сейчас

За внутренним экономическим вопросом США следит без преувеличения весь мир, ведь не следует забывать, что американский доллар является едва ли не самым весомым элементом мировой экономики и дефолт в Соединенных Штатах будет означать финансовую нестабильность и вероятно даже кризис на всей планете.

Начиная с 1960 года Вашингтон поднимал лимит долга 78 раз. Рекордсменом здесь является 40 президент США Рональд Рейган, за две каденции которого долг повышали 18 раз.

Нынешний глава Белого дома Джо Байден находится в очень непростой ситуации, ведь есть время до 1 июня, чтобы договориться с лидером республиканского большинства в Палате представителей Кевином Маккарти. Несмотря на катастрофические последствия в случае дефолта, невозможность достижения компромисса сможет повлечь за собой падение рейтинга одобрения администрации, который уже сейчас едва ли не самый низкий в истории, а это может негативно отразиться на результатах грядущих президентских выборов 2024 года.

В общем, республиканцы выступают за сокращение очень многих статей расходов бюджета, предложенных демократами. Наиболее значимой среди них является программа борьбы с глобальным потеплением. И Байден, и министерша финансов Джанет Йеллен уже выразили обеспокоенность в том, что невозможность компромисса приведет к очень большим потрясениям в экономической сфере. Президент и лидеры обеих палат Конгресса уже провели небольшую встречу, на которой заявили, что готовы к переговорам.

История показывает, что даже самые большие разногласия в видении компромисса между демократами и республиканцами в конечном итоге приводили к его принятию. Этот случай не должен стать исключением, однако финальное рукопожатие сторон может произойти очень незадолго до истечения конечного срока.

Последствия для Украины

Из уст министерства финансов Джанет Йеллен звучат призывы к скорейшему компромиссу не только в контексте возможных потрясений в финансово-экономической сфере, но и в вопросе лидерства США на международной арене. Особенно важно в этом вопросе американская помощь Украине в войне с Россией.

Согласно оценкам Politico , действующий военный пакет военной помощи США на сумму 48 млрд долларов будет исчерпан уже этим летом и именно поэтому администрации Байдена нужно думать о новом этапе финансирования. Эксперты считают, что дефолт может как приостановить подобные планы, так и подтолкнуть Путина к более решительным действиям в контексте военного противостояния. Хотя на самом деле, Белый дом уже сейчас делает достаточно заметные шаги, чтобы призвать партнеров ускорить оказание помощи Украине. Поэтому даже в случае гипотетического дефолта Вашингтон достаточно подготовлен для продолжения поддержки Украины.

Интересным аспектом в противостоянии Байдена и Маккарти, де факто республиканцев и демократов, является также то, что последний, несмотря на открытую поддержку Украины и ее усилий, должен иметь дело с MAGA-республиканцами, то есть сторонниками Трампа, очень радикальным крылом партии, выступающих против новых пакетов помощи Украине. И вполне вероятно, что кооперация между Маккарти и более радикальными сторонниками Трампа может привести к тому, что последние будут меньше подвергать сомнению помощь Украине, как минимум потому что у них нет решающих рычагов влияния на того же Маккарти и других республиканцев в Конгрессе.

Именно это еще один весомый фактор в переговорах президентской администрации и республиканского большинства в Палате представителей, а самое главное для Украины, когда речь идет о возможном дефолте в США.

Материал создан в соавторстве с Владиславом Фарапоновым, аналитиком Интерньюз-Украина, политологом-американистом