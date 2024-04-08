Засчитают ли период защиты в Чехии для вида на постоянное проживание: объяснение

В законе о пребывании иностранцев определено, что для получения вида на жительство учитывают периоды, когда человек находился в стране со следующими документами:

разрешение на длительное пребывание (в целях трудоустройства, воссоединения семьи, обучения);

международная защита;

синие карты.

В МВД Чехии подтвердили, что для получения вида на постоянное проживание будет учитываться и временная защита. Однако время пребывания будет считаться наполовину. То есть, проживание в Чехии в течение 12 месяцев со временной защитой будет засчитано как 6 месяцев к продолжительности непрерывного пребывания.

Постоянное проживание (на чешском trvalý pobyt) – это одно из разрешений для иностранцев из стран, не входящих в ЕС. Постоянное место жительства дает право проживать в Чехии независимо от цели пребывания, то есть без разрешения на работу, обучение или воссоединение с семьей.

Вид на постоянное проживание дает право на общественное медицинское страхование, получение пенсии и социальных выплат, доступ к рынку труда, право на кредиты в банке.

Те, кто имеют разрешение на длительное пребывание, должны оплачивать коммерческое медицинское страхование и не имеют доступа к социальным выплатам.