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Засчитают ли период защиты в Чехии для вида на постоянное проживание: объяснение

Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Часть украинских беженцев в Чехии планируют остаться в этой стране надолго. Многих интересует, будет ли засчитываться период временной защиты для получения вида на постоянное проживание.

Этот вопрос объяснило МВД Чехии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

В законе о пребывании иностранцев определено, что для получения вида на жительство учитывают периоды, когда человек находился в стране со следующими документами:

  • разрешение на длительное пребывание (в целях трудоустройства, воссоединения семьи, обучения);
  • международная защита;
  • синие карты.

В МВД Чехии подтвердили, что для получения вида на постоянное проживание будет учитываться и временная защита. Однако время пребывания будет считаться наполовину. То есть, проживание в Чехии в течение 12 месяцев со временной защитой будет засчитано как 6 месяцев к продолжительности непрерывного пребывания.

Постоянное проживание (на чешском trvalý pobyt) – это одно из разрешений для иностранцев из стран, не входящих в ЕС. Постоянное место жительства дает право проживать в Чехии независимо от цели пребывания, то есть без разрешения на работу, обучение или воссоединение с семьей.

Вид на постоянное проживание дает право на общественное медицинское страхование, получение пенсии и социальных выплат, доступ к рынку труда, право на кредиты в банке.

Те, кто имеют разрешение на длительное пребывание, должны оплачивать коммерческое медицинское страхование и не имеют доступа к социальным выплатам.

Напомним, мы писали, какие права будут иметь украинцы после изменения статуса в Чехии на длительный тип пребывания.

Также мы рассказывали, что в Чехии готовят условия для украинцев, которые хотят остаться в стране. Одним из критериев будет экономическая самодостаточность.

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ЧехияВид на жительствоДокументы