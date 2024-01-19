Останется ли РФ "второй армией мире" в случае поражения: мнение эксперта

Если верить индексу Global Firepower Россия до сих пор остается "второй армией" мира. Данный индекс учитывает совокупную военную мощь, хотя и не утвержден учеными или властями какой-то из стран мира.

"Я очень люблю эти рейтинги, они феноменальные. Дело в том, что когда Россия потерпит поражение в войне против Украины, когда будет полностью разбита, она все равно останется "второй армией" в этих рейтингах. Потому что она имеет ядерное оружие. Рейтинги составляются согласно возможностям нанесения ударов. И пока Россия будет иметь ядерное оружие больше, чем Китай, она всегда будет второй", - сказал Коваленко.

Однако, по словам эксперта, на самом деле реальность совсем другая.

"Конечно, за два года там значительно выросла милитаризация, но при этом деградация возможностей технического и технологического порядка значительно больше. В лучшем случае эта армия находится в топ-10 даже без ядерного компонента", - пояснил он.

Напомним, РБК-Украина собрала подробную информацию о численности окупантов, боеспособности российских войск и о том, сколько еще россиян может мобилизовать Владимир Путин. Узнать об этом можно в материале РБК-Украина .

Мы также сообщали, что на днях представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о том, каковы цели сегодняшних обстрелов России, сколько ракет и "шахедов" производит агрессор, какую военную помощь получает от других стран и какие задачи Москва ставит себе на фронте в 2024 году.

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