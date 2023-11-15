Закрыто ли небо? Какие системы ПВО работают в Украине и почему этого мало

При подготовке материала использовались: публикации агентства Минобороны Украины "АрміяInform", заявления представителей украинской власти и Воздушных сил, а также комментарии эксперта Defense Express Валерия Рябых и бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко.

Многоуровневая ПВО. Что это такое

Системы противовоздушной обороны являются важнейшим элементом безопасности военных операций и разного рода объектов. Прошлой осенью с началом массированных атак по критической инфраструктуре западные партнеры подняли вопрос обеспечения Украины передовыми системами ПВО, чтобы обеспечить многоуровневую защиту от различных угроз с воздуха. В апреле 2023-го тогдашний министр обороны Алексей Резников называл создание многоуровневой ПВО приоритетом, поскольку от этого зависит защита объектов, а также людей в тылу и на фронте.

Такие системы насчитывают несколько уровней, у каждого из которых свои функции и задачи. На первом находятся средства обнаружения, радары, своевременно распознающие применение противником тех или иных вооружений.

"Сюда же можно включить спутниковые системы и другие сенсоры, позволяющие фиксировать подготовку или запуск ракет, или взлет авиации. Например, когда видят взлеты российских ракетоносителей МиГ-31К и Ту-22М3, нам объявляют тревогу, это означает, что первый уровень работает, и наша ПВО готовится отражать атаки", - объяснил РБК-Украина военный эксперт Defense Express Валерий Рябых.

Фото: радары раннего обнаружения на первом уровне эшелонированной ПВО (armyinform)

На втором уровне - системы предотвращения атак, которые включают средства радиолокационного, инфракрасного наведения и огневого контроля. На третьем находятся системы перехвата и уничтожения целей - это зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), зенитные пушки и другие средства боевого поражения.

Кроме того, в эшелонированную ПВО входят средства радиоэлектронной борьбы, поскольку те же крылатые ракеты и дроны можно не только физически сбивать, но и оказывать влияние путем подавления или подмены координат.

Все эти уровни должны объединяться системой обмена информацией, и одна из главных задач - автоматизировать и свести к минимуму ручную работу. Еще в прошлом году сообщалось о ПВО в Киеве с искусственным интеллектом, который рассчитывает траектории целей и, соответственно, позволяет ускорить реакцию. А в условиях тех же баллистических угроз лишние секунды многое решают.

Сегодня Украина идет путем западных стран, и с поступлением таких комплексов как Patriot и SAMP-T в пору говорить о построении не просто противовоздушной, а противоракетной обороны, говорит бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, строится она таким образом: возле прикрываемых объектов ставят системы малой дальности до 5-10 км, затем ближнего радиуса действия - до 15-20 км, среднего - до 50-100 км и дальнего - как правило, от 30 и свыше 100 км.

"Подобного рода система построена в Израиле, там четыре уровня, но и она не защищает страну полностью. Вообще ни в одной стране нет 100%-й защиты от воздушных угроз. В Украине мы видим возможность сконцентрировать средства вокруг Киева, но для других объектов и территорий того, что есть, недостаточно", - отметил он в беседе с изданием.

Оценивая, насколько сейчас закрыто украинское небо в сравнении с тем, что было до полномасштабной войны, называть какие-либо цифры некорректно. В частности, до 24 февраля 2022 года угрозы были совсем другие, сейчас же россияне бьют дронами, крылатыми и баллистическими ракеты, а также управляемые авиабомбами. Грубо говоря, если раньше защита была на уровне 30%, то теперь на 60-70%, но опять же это касается отдельных прикрываемых объектов. В Украине же до сих пор масса объектов, которые практически не защищает ПВО, добавил Романенко.

Средства ПВО Украины. От короткой руки до длинной

Каждый из видов ПВО имеет свои сильные и слабые стороны, они выполняют разные функции и, соответственно, сбивают разные цели. Классификация может быть разной, но остановимся на самой простой - по дальности действия, которая была указана выше.

Обычно к малой дальности относят зенитную артиллерия и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Они стреляют недалеко, но из-за относительной дешевизны и простоты освоения их может быть много. Часть из них в Украине используют мобильные группы.

Фото: работа мобильных групп ПВО (facebook командования Сухопутных сил ВСУ)

Из того, что стоит на вооружении, выделяются как разного рода ракетные системы, например, ЗРК "Оса", "Куб", Avenger, переносные Stinger, Piorun, RBS-70, "Игла", "Стрела", так и артиллерийские системы, такие как советские ЗСУ-23-4 "Шилка" и полученные от немецких партнеров самоходные зенитки Gepard. На днях американские партнеры выкупили у Иордании еще 60 единиц для нашей страны.

По словам Валерия Рябых, особенно ценны Gepard при отражении атак российских "шахедов".

"У противника был замысел особенно истощить нашу ПВО "шахедами", чтобы на первых этапах мы тратили на них большое количество ракет. Использование Gepard позволяет сбивать беспилотники относительно дешево. Если "шахед" стоит несколько десятков тысяч долларов, то одна-две очереди из Gepard - до одного десятка. Если насытить ПВО такими системами, россиянам экономически невыгодно будет применять "шахеды", - рассказал он РБК-Украина.

Фото: самоходные зенитки Gepard стали важным подспорьем в борьбе с "шахедами" (Getty Images)

Далее идут комплексы зенитно-ракетной техники, обеспечивающие защиту объектов в ближнем радиусе действия. Из того, что на слуху, - установки IRIS-T SLS, которые в августе передала Германия. Они способны сбивать воздушные цели на расстоянии до 25 км. Однако, по мнению Рябых, на этом уровне на первый план выходит боевая авиация.

"Россияне применяют планирующие авиабомбы, сбрасывая их с большого расстояния. Если раньше вражеская авиация должна была чуть ли не вплотную подойти к фронту, то теперь она запускает вооружение, действующее по принципу "выстрелил - забыл" за 10-15 км. С получением F-16 мы отодвинем рубеж применения авиации противника подальше, а если дадут еще и нормальные ракеты, то вплоть до 180 км. Можно работать "длинной рукой", как только она будет приближаться к району запуска планирующих бомб", - подчеркнул он.

Что касается средств среднего радиуса, к ним относят системы С-300, "Бук" и западные образцы ЗРК Aspide, NASAMS, IRIS-T SLM и другие. На прошлой неделе стало известно, что Украина получила дополнительные комплексы NASAMS, и они заступили на боевое дежурство. Они предназначены для защиты от воздушных угроз на расстоянии до 30 километров. Немецкие IRIS-T SLM закрывают до 40 км, по словам посла Мартина Егера, до конца года планируется поставка еще двух систем.

Фото: комплекс IRIS-T на боевом дежурстве (Воздушные силы Украины)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал самые распространенные западные комплексы, которые применяют наши войска, - это IRIS-T и NASAMS.

"Лучший на сегодня - комплекс IRIS-T немецкого производства - новейший в той модели, которую мы получили. Радар прекрасный, наши зенитчики мне сказали, что он видит маленького воробья - за сотню километров может различить. IRIS-T работает на результат, близок к 100%. NASAMS, в принципе, не хуже", - отметил он, добавив, что значительная часть сбитых российских крылатых ракет на счету именно NASAMS.

На стыке среднего и большого радиуса действия украинское небо прикрывают комплексы Patriot и SAMP-T. Их главная особенность в том, что они позволяют сбивать баллистические ракеты, и теперь Украина не так беззащитна перед "Искандерами" и "Кинжалами", как годом ранее. Более того, демонстрирует успех в их уничтожении.

Комментируя результаты против баллистики, Игнат говорил, что, к сожалению, нынешних средств недостаточно, чтобы обезопасить всю Украину. Известно, что на боевом дежурстве находится одна система SAMP-T и два дивизиона Patriot. Еще один "патриот" должны поставить немецкие партнеры.

Комплексы Patriot американского производства развеяли миф о якобы невозможности сбить российский гиперзвуковой "Кинжал", отметил эксперт Валерий Рябых.

"В этом плане система Patriot сыграла решающую роль, проявила себя настолько хорошо, что даже специалисты из США были удивлены. Система очень действенна, и следует сказать, что несмотря на высокую стоимость, свою цену она оправдывает", - добавил он.

При этом практически нет данных о результатах работы ЗРК SAMP-T. Игорь Романенко объясняет это подходом Франции и Италии, передавших его Украине.

"Они просто не хотят, чтобы распространялась информация такого рода. В случае с американцами - наоборот. Поставки в количестве нескольких единиц говорят о том, что они в первую очередь рекламируют вооружение, а не бросают, к сожалению, все силы на существенную помощь. Потому что существенно - это массовые поставки, но по крайне необходимым видам вооружения этого не происходит", - полагает бывший замначальника Генштаба.

Как еще больше защитить небо Украины

В сводках Воздушных сил после комбинированных российских атак подают разные цифры: иногда удается сбить все, чаще ближе к 70-80%, время от времени показатели падают до половины. Очевидно, причина в том, что Украине необходимо гораздо больше средств ПВО, чем у нее уже есть. Об этом говорят и военные, и руководство страны.

Однако задача стоит комплексная. Насыщение системами разного уровня - это единственный верный путь, но ни одна страна в мире не обладает неограниченными возможностями. В том числе потому, что это дорого. В таких условиях необходим баланс разумной достаточности, который достигается сочетанием систем, оптимальным их количеством и не в последнюю очередь авиационной компонентой, способной отодвинуть от границ Украины российские средства поражения.

В отношении того, сколько и чего конкретно нужно, чтобы прикрыть страну от угрозы с воздуха, весной президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press говорил о 20 батареях Patriot, которых все равно может не хватить, поскольку до нынешней войны никто в мире не был атакован таким числом баллистических ракет. По мнению Валерия Рябых, это невыполнимая задача.

"Потому что нет такого количества Patriot в мире, чтобы одновременно их можно было передать Украине. Но к этому нужно стремиться и закладывать в планы будущего развития ПВО", - отметил он.

Как вариант - создание гибридных систем. Например, самым дорогим элементом Patriot является радар, их производят всего по несколько единиц в год, и сочетание пусковых "патриота" с украинскими радарами может стать выходом. Как и сочетание с системами Hawk или доработку старых советских комплексов под западные ракеты-перехватчики.

Как пишет The New York Times, из-за проблем с поиском ракет в конце прошлого года простаивали старые радары и около 60 ЗРК "Бук". Украинская сторона предложила доработать их для применения западных боеприпасов, и в рамках программы FrankenSAM появились гибриды "Бука" с ракетами Sea Sparrow и радаров с пусковыми под AIM-9M Sidewinder.

Еще один вариант - аренда. В октябре Зеленский сообщил, что обращался к союзникам с просьбой предоставить средства ПВО на зимний период. О том, что такая практика уже была, заявили в Воздушных силах. При этом из-за чувствительности темы список партнеров не раскрывается. Позже Юрий Игнат уточнил, что был случай, когда комплекс брали на время для защиты конкретного объекта, и чтобы личный состав его освоил. На сегодня комплекс вернули.

В любом случае, напрасно рассчитывать на то, что если Украина получит много вооружений какого-то вида, вопрос закрытого неба тоже окончательно закроют.

"Надо формировать многоуровневую систему с различными комплексами малого, ближнего, среднего и дальнего действия. Плюс нужны истребители, причем обязательно. Необходимо развивать радиоэлектронную борьбу, и всем этим должна управлять автоматизированная система. Есть западные элементы, есть свои, нужно их сочетать для повышения эффективности противовоздушной и противоракетной обороны", - резюмировал Игорь Романенко, добавив, что еще ни одной стране не удалось "закрыться" на 100%.

Украинская ПВО, по большому счету, хорошо показала себя и в первый год полномасштабной войны. Несмотря на большое число "пропущенных", она обеспечила функционирование Сил обороны, защитила многие объекты и сберегла авиацию. С тех пор она изменилась, и благодаря западной помощи, продолжает наращивать мышцы. Насколько удовлетворительными темпами? Покажут ближайшие месяцы, когда Россия может вернуться к регулярным массированным ударам с воздуха.