Защитили бы ЗРК Patriot Сумы от российских "Искандеров": мнение эксперта

"Что касается выявления. Здесь есть целый ряд проблем. Если дальность "Искандера" 500 км, то на таком расстоянии средствами радиолокационного обнаружения - ну это за гранью. Здесь скорее всего нужна космическая разведка и очень мощная, очень оперативная, потому что время развертывания "Искандера" 20 минут", - сказал Криволап.

По его словам, во время атаки на Сумы "Искандеры" били по низкой траектории, поэтому ракеты приходили очень быстро.

"Я даже не уверен, что если бы там стояли Patriot... скорее всего они бы смогли среагировать, но мы не можем поставить каждые 25-50 км по всем нашим городам Patriot, потому что они тогда сами будут в зоне поражения российскими средствами. Поэтому вопрос противодействия таким атакам россиян очень сложный", - отметил эксперт.