Забирают ли автомобили и квартиры за долги во время войны: разяснение Минюста

У должников в Украине могут забрать автомобиль или квартиру во время войны. Государственная исполнительная служба продолжает свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Гайченко, замминистра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы.

"Что касается автомобилей и недвижимости, мы на общих основаниях… проводим", - сказал он, отвечая на вопрос о конфискации автомобилей и квартир.

Гайченко рассказал, что есть некоторые исключения по военнослужащим, по оплате коммунальных услуг.

"Если это обычные долги, или если человек накопил столько неуплаченных админштрафов, что для этого нужно машину или квартиру, да, мы это можем сделать, и мы это делаем", - сообщил замминистра юстиции.

В то же время, по его словам, во время войны в Украине смягчили законодательство по должникам, позволив тратить с арестованных счетов 13 тысяч гривен в месяц.

Гайченко сообщил, что сейчас в Украине около 2,5 млн должников. "На сегодняшний день у нас постоянно, и так было и до войны, у нас плюс-минус 2,2-2,5 млн одновременных исполнительных производств", - сказал он и добавил, что одни погашают свои долги, кто-то новый добавляется.

Новая инициатива правительства

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект о цифровизации исполнительного производства, которым предлагается закрыть лазейки для должников.

Законопроект предлагает налагать арест на депозиты. Банковские учреждения по требованию судебного исполнителя должны не продлевать депозитные договоры, извещая исполнителя о сумме депозита, а затем налагать арест и передавать их в счет погашения долга.

При наличии сведений о владельце транспортного средства в Едином реестре должников территориальные органы МВД будут отказывать в регистрации. Эта норма существовала и раньше, но сейчас усовершенствована.