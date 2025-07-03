Удержит ли Пашинян власть во время следующих выборов в Армении: оценка эксперта

Сегодня популярность правительства и правящей партии Никола Пашиняна гораздо ниже, чем в прошлом. Во время следующих выборов политик будет надеяться получить более 50% мест в парламенте.

Об этом для метариала РБК-Украина "Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы " рассказали армянский политолог Рубен Меграбян и аналитик по вопросам Южного Кавказа Польского института международных отношений Войцех Войтасевич.

По словам Войтасевича, партия Пашиняна "Гражданский договор" во время следующих парламентских выборов может рассчитывать на поддержку в 11-18%.

"За другие политические партии хотят проголосовать по несколько процентов армян. Пашинян надеется, что на выборах его поддержат более 30% избирателей, и учитывая слабость оппозиции это даст ему более 50% мест в парламенте, то есть большинство", - добавил он.

В рамках предвыборной кампании Пашинян, как рассказал эксперт, будет хвастаться:

хорошей экономической ситуацией в стране;

сближением Армении с Европейским союзом (ЕС);

перспективами получить безвизовый режим с Европой;

снижением зависимости от России;

установлением мира с Азербайджаном;

подписанным стратегическим партнерством с Соединенными Штатами Америки (США).

В то же время Россия пытается дискредитировать действующее правительство и, как отметил Меграбян, не чурается прибегать к диверсионно-террористическим методам.