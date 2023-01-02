Повлиял ли ракетный террор на склонность украинцев к уступкам России: данные опроса

Как отмечают социологи, в сентябре 87% считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем - в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло.

Также в сентябре столько же, сколько и сейчас (8%) выступали за переговоры и готовы отказаться от определенных территорий. При этом сейчас доля тех, кто не поддерживает территориальные уступки, немного, но выше показателя по состоянию на май 2022 года.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, украинцы после 10 месяцев изнурительной и жестокой войны сохраняют устойчивость и отвергают нарратив "необходимости территориальных уступок для умиротворения агрессора".

"С октября и по сей день Россия проводит регулярные террористические атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, оставляя миллионы украинцев без света, тепла и воды. Очевидной целью является террор населения и создание ситуации внутреннего напряжения для давления на военно-политическое руководство страны. Однако анализ общественных настроений в динамике подтверждает, что все эти многочисленные атаки никак не отразились на готовности украинцев идти на компромиссы", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 4-27 декабря 2022 среди 2005 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.