Повлияет ли ситуация с временным бюджетом США на помощь Украине: ответ МИД

Временный бюджет США никоим образом не остановит поступление помощи Украине, которая была объявлена ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко .

Что произошло?

В США существовал риск приостановления работы правительства из-за позиции ультраправых республиканцев, которые блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, лишние расходы. Также они выступали и против дополнительной помощи Украине.

Белый дом, со своей стороны, пытался хотя бы включить компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, впрочем, инициатива не получила достаточно голосов.

Чтобы избежать "шатдауна", который должен был состояться 1 октября, вчера, 30 сентября, Палата представителей одобрила временное финансирование правительства.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о продлении финансирования правительства США на 45 дней после его утверждения Сенатом.

"Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непоколебимыми в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", - добавил Байден.

Что говорят в МИД

"Ситуация с временным бюджетом США не остановит поступление помощи Украине, которая была объявлена ранее. Сейчас это около 1,6 млрд долларов США на оборонку и 1,23 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты", - пишет Николенко.

Зато как объясняет спикер МИД, "шатдаун" имел бы негативное влияние на воплощение текущих программ для Украины.

Сегодня же власть работает с американскими партнерами над тем, чтобы новое бюджетное решение Штатов, которое будут нарабатывать в течение следующих 45 дней, включало средства для помощи Украине.

"Не забываем, что в США сейчас продолжаются внутриполитические дискуссии, связанные с американским политическим процессом. Поддержка Украины остается непоколебимо прочной как в администрации США, так и в обеих партиях и палатах Конгресса США, а главное - среди американского народа", - отметил спикер.