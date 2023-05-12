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Повлияет ли передача британских ракет Украине на позицию США: что говорят у Байдена

Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Передача Украине британских дальнобойных ракет Storm Shadow (Тень Бури) не повлияет на позицию Соединенных Штатов относительно предоставления аналогичного вооружения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

По его словам, предоставление Великобританией крылатых ракет большой дальности "Storm Shadow" Украине является суверенным решением и каждая страна свободна решать для себя.

Он также подчеркнул, что политика США по отправке в Украину ракетных комплексов большой дальности не изменилась. В Байдене неоднократно заявляли, что США не собираются отправлять в Украину ракеты большой дальности.

Напомним, 11 мая, министр обороны Британии Бен Уоллес официально подтвердил передачу Украине ракет Storm Shadow, которые способны бить по целям на расстоянии более 250 км.

Более подробно о характеристиках ракет, которые получает Украина, можете узнать в материале РБК-Украина.

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Война России против УкраиныКирбиСоединенные Штаты Америки