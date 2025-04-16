Признали ли у Трампа, что ошиблись насчет быстрого окончания войны: оценка эксперта

В администрации президента США Дональда Трампа понимают, что допустили ошибку о перспективах завершения войны РФ против Украины. Быстро мира не удалось достичь.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политтехнолог Тарас Завгородний.
"Аппарат Госдепа это понимает, поэтому у них такое там противостояние с Уиткоффом (спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, - ред.). Я уверен, что Илона Маска и Уиткоффа скоро отстранят от Трампа. Сформировался аппарат, они видят риски. Рубио тоже все прекрасно понимает, что не все так просто, как думалось", - считает эксперт.
Он добавил, что США давали россиянам возможность выйти из войны с сохранением лица, но они этого не захотели. По мнению политтехнолога, Вашингтон в свою очередь оказался в ситуации, когда не может прекратить поддержку Украины.
"Они (россияне, - ред.) продолжают свою историю, даже с этим перемирием о прекращении поставок оружия Украине. В ЕС сказали, что этого не будет. Более того, США сказали, что этого не будет. Не все так просто. США поставлены в такое положение, что они вынуждены помогать, тем более, что появляются деньги. Вот попробуй сорви контакт на 50 млрд на закупку американского оружия", - подчеркнул Завгородний.
Напомним, что еще до победы на выборах президента Дональд Трамп утверждал, что якобы в первый день в Белом доме посадит Украину и РФ за стол переговоров. Он уверял, что сможет быстро завершить войну.
Позже западные СМИ писали, что у Трампа хотят установить мир за первые 100 дней на посту. В сети также публиковали различные варианты так называемых "мирных планов" Трампа. Впрочем, официально ни один из этих "планов" не был объявлен.
США начали переговорный процесс, выступив посредниками между Украиной и РФ. Стороны не ведут прямых мирных переговоров.
В Саудовской Аравии состоялось два раунда переговоров представителей Украины и США, а также Вашингтона и Москвы. Главной темой было перемирие.
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