Вывела ли РФ ракетоносители в моря: ответ ВМС

"В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 4 вражеских корабля, среди них 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет", - говорится в сообщении.

По данным Морских сил, в течение последних суток в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:

до Азовского моря – 11 судов; из них 6 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю – 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что украинским бойцам удалось совершить ряд активных штурмовых действий против россиян и улучшить тактическое положение на фронте.

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