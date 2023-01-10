Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году

Прошлый год Украина завершила с дефицитом госбюджета на уровне 909,5 млрд гривен. Большая часть – 546 млрд гривен, по данным Минфина, покрывалась за счет поступлений от международных партнеров, среди которых: ЕС, МВФ, Канада и другие страны и организации.

В текущем году дефицит бюджета ожидается еще больше - порядка 1,3 трлн грн. Средства для его покрытия также планируется в большей мере привлекать от международных партнеров как в качестве кредитов, так и в виде грантов. Основные источники - США и Европейский Союз.

С ними уже есть договоренности о финансировании. ЕС в течение года выделит 18 млрд евро, а США 9,9 млрд долларов равными долями по 1,1 млрд в течение 9 месяцев. В США бюджетный год не совпадает с календарным - он длится с 1 октября по 30 сентября. Поэтому и финансирование определено на 9 месяцев.

Ожидается, что в случае необходимости будет новое решение о продлении выделения средств уже после сентября. Все привлеченные средства будут расходоваться на социальные выплаты и функционирование государства. На военные нужды, по договоренности с партнерами, они тратиться не будут – для этого используются внутренние бюджетные поступления.

Гарантий финансирования пока нет

Заявленная США сумма в 9,9 млрд будет предоставлена при любых обстоятельствах, заверяют источники РБК-Украина, вовлеченные в переговорный процесс по этой теме. "Гарантии в этом случае есть 100-процентные. Потому что средства на 2023 год грантовые и безусловные", – сказал собеседник.

А вот по поводу ЕС таких же гарантий дать нельзя, во всяком случае, пока. Финансирование от ЕС будет идти не в грантовой форме, а по кредитной программе макрофинансовой помощи. Она предполагает составление меморандума о сотрудничестве, который, как правило, включает ряд условий для страны заемщика.

На этот раз исключений не будет. Условия будут, причем по разным направлениям. На сегодняшний день окончательный вариант меморандума еще не готов. Но работа над документом идет и есть намерения с обеих сторон закончить ее как можно быстрее.

Президент Украины в первые дни нового года затронул вопрос финпомощи в ходе разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Владимир Зеленский отметил важность получения первого транша этой помощи в размере 3 млрд евро уже в январе", – прокомментировали итоги разговора в Офисе президента.

Желание выделить первый транш как можно скорее РБК-Украина подтвердили и в представительстве ЕС в Украине. "В постоянном диалоге с украинским правительством мы стремимся согласовать Меморандум о взаимопонимании для макрофинансовой помощи ЕС 2023 (MFA+), включая условия, как можно скорее, чтобы начать выделение первого транша уже в этом месяце (в январе - ред.)", – заявил в комментарии изданию заместитель главы представительства ЕС Реми Дюфло.

По его словам, условия будут касаться макрофинансовой стабильности, структурных реформ и надлежащего управления, верховенства права и энергетики, а также будут включать сроки для их выполнения.

При этом программа MFA+ не будет связана с мониторинговой программой МВФ, которая была одобрена для Украины в декабре и также предполагает выполнения ряда условий. И если раньше выделение макрофинансовой помощи зависело и от успехов сотрудничества с МВФ, то сейчас это будут практически независимые программы.

"MFA+ ЕС не связана с текущей программой мониторинга МВФ", – отметил Дюфло. Фактически это означает, что даже при затягивании выполнения условий по программе МВФ, что бывает довольно часто, финансирование от ЕС будет идти по графику, но, конечно же, при условии выполнения обязательств по программе MFA+.

Источники издания в Офисе президента говорят, что каких-то четких гарантий по финансированию пока дать нельзя, поскольку "ситуация нестандартная с неопределенным таймингом". Однако пока финансирование ожидается без срывов и в необходимом объеме.

"Есть договоренности, что в месяц от ЕС будет по 1,5 млрд евро - плюс-минус. США тоже будут выделять, наверное, траншами покрупнее, как в прошлом году. Потому будем выходить на нужную сумму. Партнеры это понимают. Пока это неформальные договоренности", – сказал собеседник издания.

Оснований для особых рисков срыва графиков поступления денег не видит и глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий. Он обращает внимание на то, что за 10 месяцев войны поддержка Украины в форме кредитов и грантов была в среднем по 3,2 млрд долларов в месяц.

"Это дает надежду, что в 2023 году будет не меньше поддержки в месяц, несмотря на наличие или отсутствие меморандумов", – отметил эксперт. Но этих денег все равно будет мало, поскольку реальная потребность составит до 4,5 млрд долларов в месяц, убежден он. Задача собрать 38 млрд долларов западной помощи не выглядит достаточно "амбициозной", и правительству нужно будет больше работать над поиском дополнительных средств.

"В этом контексте, если в прошлом году получение средств от ЕС и США можно было трактовать как чудо и результат тяжелой работы, то в этом году, пожалуй, все будет выглядеть иначе: любые задержки в оказании помощи уже традиционным партнером - это будет маленький провал", – отметил Паращий.

Проблемы с финансирование от ЕС могут возникнуть лишь в части соблюдения графика выделения траншей, считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

"Мое понимание таково, что в целом от ЕС помощь в размере 18 млрд евро поступит, но, как и в прошлом году, могут быть проблемы с графиком получения средств", - отметил он.

Показательным будет первый транш, отметил эксперт. Он может объединить финансирование на январь и февраль и составит 2,5-3 млрд евро. Это деньги еще прошлого года, которые были внесены в новую программу.

Следует отметить, что сроки предоставления макрофина уже несколько сдвигаются. В ноябре в ходе визита в Киев вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявлял о планах утверждения программы MFA+ в декабре и выделении первого транша в начале января. Однако меморандум под программу до сих пор не готов.

Где взять дополнительные деньги?

Если Украине все-таки понадобится больше денег для бюджета, то есть еще резерв на внутреннем рынке. "Сейчас же запланировано, что будут чистые погашения ОВГЗ банкам, но на самом деле можно достичь 100% ролловер и снизить потребность во внешних заимствованиях", – отметил Ваврищук. К тому же дополнительным источником средств может стать кредитная программа МВФ.

"Думаю, она (программа МВФ, – ред.) как раз и будет играть роль страховки на случай, если потребности в финансировании бюджета будут выше", – отметил он.

Сейчас Украина работает с МВФ по мониторинговой программе, которая не предусматривает выделение средств. Но через 4 месяца планируется выйти на кредитную программу. Правда, для этого необходимо будет выполнить ряд условий, причем, достаточно серьезных. Если они не будут выполнены, то могут перейти в новую кредитную программу, но уже не как "структурные маяки", а как предварительные условия, без выполнения которых денег не будет.

В случае нехватки денег Украина может обратиться к другим партнерам – к Всемирному банку, странам, которые уже оказали помощь в 2022 году – Канада, Великобритании, Франция, Италия и другие.

"Мы не ограничиваемся работой в одно окно или в три окна – США, Европа и МВФ. Это работа со всеми возможными вариантами. Даже такие страны как Исландия дали нам фактически 500 тысяч долларов – это прекрасно, мы благодарим их за это", – заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

Если в войне произойдет серьезный разворот ситуации в пользу Украины, вплоть до победы, то необходимость в финансировании не уменьшится.

"Вряд ли в этом случае расходы станут меньше. Поэтому фактор положительных сюрпризов пока не следует учитывать при бюджетном планировании", – отметил Ваврищук.

Даже учитывая, что от США будет поступать грантовая помощь, госдолг к концу года может выйти на уровень почти 100% ВВП. Это произойдет в первую очередь не столько из-за роста объема долга, сколько из-за падения ВВП, которое в прошлом году сократилось практически на 30%, отметил советник президента Украины Олег Устенко.

Но это не страшно, считает он, поскольку как только страна перейдет в период послевоенного рост ВВП может существенно усилиться - до 15% в год. И за два года соотношение госдолга к ВВП уменьшится.