RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хватит ли Украине электроэнергии в начале осени: прогноз главы "Укрэнерго"

Фото: Электроэнергии в Украине будет достаточно в сентябре-октябре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась по сравнению с последними жаркими неделями августа, когда "Укрэнерго" было вынуждено брать аварийную помощь из европейских стран.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

"На сентябрь и октябрь мы не прогнозируем каких-либо проблем с покрытием потребления. Электроэнергии сейчас хватает в системе. Конечно, если в эти месяцы не будет массированных обстрелов", - сказал он.

В то же время риск массированных обстрелов энергетических объектов остается высоким. Об этом свидетельствуют данные ГУР Минобороны и ПВО.

"К сожалению, мы имеем негативный опыт прошлой зимой, но это позволяет нам подготовиться к возможным российским атакам. Мы все - и ПВО, и энергетики, и украинцы - знаем чего ждать от врага", - сказал глава "Укрэнерго".

По его словам, украинцы первыми в мире должны изобрести конструкции, защищающие электрическое оборудование от ракет и дронов. "Опыт наших специалистов по защите сейчас очень интересует наших коллег в Европе и США", – сообщил Кудрицкий.

Сложный сезон

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году.

Премьер-министр Денис Шмігаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять", - сказал он.

Ранее "Укрэнерго" сообщило, что не будет прятать свои автотрансформаторы под землю, чтобы защитить их от обстрелов, потому что это дорого и долго.

Напомним, Национальный банк Украины оставил по-прежнему прогноз дефицита мощностей в энергосистеме на протяжении 2023-2024 годов. В ІІІ квартале ожидается незначительный дефицит (3%), который несколько увеличится в IV квартале 2023 и I квартале 2024 года (до 5%).

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерговідключеня світла