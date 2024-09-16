Хватит ли в бюджете-2025 денег на выплату и индексацию пенсий: что говорят в Кабмине

Как отмечено в документе, бездефицитность второй год подряд бюджета Пенсионного фонда Украины и сохранение на уровне 2024 года социальных стандартов повлияло на определение объема трансферта Фонда на пенсионное обеспечение.

Также увеличение поступлений от уплаты единого социального взноса с 548,2 млрд грн до 589,9 млрд грн (+41,7 млрд грн к 2024 году, из них в Пенсионный фонд Украины будет направлено 40,5 млрд грн) позволило пересмотреть размер трансферта для ПФУ на пенсионное обеспечение

За счет средств государственного бюджета общий объем расходов государственного бюджета на пенсионное обеспечение предусмотрено в сумме 237,9 млрд гривен.

"Как и в предыдущие годы предусмотренный объем трансферта для Пенсионного фонда Украины позволит в полном объеме произвести выплату пенсий, доплат, надбавок и повышений к пенсиям, которые в соответствии с действующим законодательством финансируются за счет бюджетных средств, в том числе и осуществления ежегодной индексации пенсий", - говорится в документе.