Будут ли выключать свет в Украине из-за похолодания: ответ Госэнергонадзора

Несмотря на похолодание, отключения электроэнергии в Украине не прогнозируются. Снижение температуры не повлияло на стабильность энергетической системы.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил врио председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолий Замулко в эфире телемарафона.

По его словам, похолодание пока не повлияло на стабильность энергетической системы Украины. Благодаря слаженной работе энергетиков баланс в энергосистеме сохраняется.

"Сегодня энергетики делают все возможное для балансировки энергосистемы, которое обеспечивается собственной генерацией и благодаря импорту электроэнергии из ЕС. Считаю, что период низких температур мы пройдем без отключений электроэнергии для бытовых потребителей", - отметил Замулко.

Он также отметил, что на сегодня наблюдаем активное установление солнечных электростанций. Кроме того, поступает гуманитарная помощь из европейских стран в виде оборудования возобновляемой энергетики с накопителями, что усиливает стабильность энергосистемы.