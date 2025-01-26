Удастся ли РФ продолжать наступление из Великой Новоселки: ответ ВСУ

"Относительно перспектив противника. Продолжать наступление из Великой Новоселки у оккупантов уже не получится. Возникла типичная ситуация для москалей "главное сделать флаговтык". Цена и перспективы неважны", - говорят военные.

По их словам, река Мокрые Ялы, которая создавала проблемы для обеспечения украинских подразделений, теперь стала преградой для продвижения уже противника.

"Войдя в Большую Новоселку враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами", - отметили в 110-й ОМБр.



Река Мокрые Ялы создает оккупантам проблемы для дальнейшего наступления в случае захвата Великой Новоселки (deepstatemap.live)