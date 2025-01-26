Удастся ли РФ продолжать наступление из Великой Новоселки: ответ ВСУ

Несмотря на заход оккупантов в Великую Новоселку, россияне не смогут дальше продолжать наступление из поселка. Дело в географической преграде - реке Мокрые Ялы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 110-ю ОМБр.
"Относительно перспектив противника. Продолжать наступление из Великой Новоселки у оккупантов уже не получится. Возникла типичная ситуация для москалей "главное сделать флаговтык". Цена и перспективы неважны", - говорят военные.
По их словам, река Мокрые Ялы, которая создавала проблемы для обеспечения украинских подразделений, теперь стала преградой для продвижения уже противника.
"Войдя в Большую Новоселку враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами", - отметили в 110-й ОМБр.
Река Мокрые Ялы создает оккупантам проблемы для дальнейшего наступления в случае захвата Великой Новоселки (deepstatemap.live)
23 января РБК-Украина писало, что существует угроза оперативного окружения в районе Великой Новоселки, ранее в ВСУ рассказали, действительно ли есть угроза окружения в Великой Новоселке.
По данным Deep State, на утро 26 января, оккупанты оккупировали Времовку, а также продвинулись в Великой Новоселке, Торецке, Котлино, возле Надиевки, Петропавловки и Котлино.
Добавим, что по данным Генштаба, активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Великой Новоселки, Новоселки, Новодаровки, Константинополя.
Тяжелой также остается ситуация на Покровском направлении, где ВСУ отбили 52 атаки россиян. Также оккупанты активно наступали на Краматорском и в Курской области - отбито по 33 штурмов РФ на каждом из участков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.