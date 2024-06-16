Стоит ли переводить машину на газ: четыре "за" и четыре "против"

Прежде чем начать экономить до половины сумм на заправке машины газом, на нее нужно установить ГБО – то есть сделать определенную инвестицию. Сумма немалая, порядка 500 – 700 евро, что справедливо заставляет автовладельцев задуматься о целесообразности переоборудования и о его технических подробностях.

Плюсы машины с ГБО

Понятно, что главное преимущество автомобиля с ГБО в возможности заправляться дешевым топливом. Потому что литр автомобильного сжиженного пропан-бутана в Украине (как и во всей Европе, кстати) стоит на уровне 45-60% от цены литра бензина А-95. Попутно владелец получает ряд других преимуществ:

низкая цена газа;

Благоприятные для ресурса условия работы двигателя на пропан-бутане. Газ загорается в цилиндрах легче, чем бензин; к тому же газ не смывает с деталей масло, как это бывает с бензином, а значит, детали служат дольше;

Больший суммарный запас хода на двух видах горючего при двух полных баках;

Большая надежность автомобиля благодаря двум топливным системам на борту, фактически дублирующим друг друга.

Важный нюанс в том, что экономию на горючем при переходе на газ нельзя вычислять напрямую из-за разницы в цене. Потому что пропан-бутана типичный мотор обычно потребляет на 10-15% больше, чем бензина. Однако и газ тоже нечасто ровно вполовину дешевле бензина, потому что в зависимости от сезона и рыночной ситуации цена LPG меняется в диапазоне 40 – 60 % от цены наиболее популярного бензина А-95. Но в среднем экономия выходит на уровне 40 – 50%.

Минусы работы на газе

Если газовое оборудование правильно подобрано и при установке хорошо настроено, единственным существенным недостатком ГБО будет оставаться увеличенный аппетит двигателя. Но есть еще несколько не очень приятных мелочей:

Больший расход топлива;

Уменьшение полезного объема багажника из-за размещения в нем баллона с газом;

Потребность в плановом ТО для газового оборудования. Так же как в бензиновой топливной системе, в газовой надо заменять фильтры и инспектировать состояние трубопроводов;

Потребность более частого контроля клапанных зазоров в ГРМ (на моторах без гидрокомпенсаторов);

Следует также сказать о невозможности (точнее, финансовой нецелесообразности) перевода на газ некоторых моделей двигателей. Однако, опытные инсталляторы эти моторы хорошо знают и заранее обсуждают все нюансы с владельцем.

Кратко

Как показывает многолетний опыт огромного украинского автопарка, в большинстве случаев финансовый смысл в установлении ГБО есть. Но при условии, что комплект оборудования будет качественным и устанавливать его на машину будут квалифицированные инсталляторы. Потому что дешевые компоненты потребуют дополнительного сервиса и ремонта, что сведет экономию к нулю. Возможные исключения по поводу смысла покупки ГБО – психологический барьер владельца (я достаточно богат, чтобы ездить на бензине) и короткий срок, на который куплена указанная машина. Кстати, срок окупаемости газификации можно высчитать на онлайн-калькуляторе, который есть на сайтах компаний-установщиков.