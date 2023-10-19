Стоит ли покупать электромобиль после ДТП: за и против

Пока инженеры и экономисты спорят с экологами о целесообразности существования электромобилей, количество последних на дорогах растет. Однако, как все новое и необычное, этот вид транспорта сопровождают разного рода мифы и опасения.
Стоит ли покупать электромобиль после участия в аварии, читайте в материале РБК-Украина.
Откуда берутся все детские и недетские вопросы по машинам с электрическим приводом, понятно: все люди знают, что электрический ток – вещь опасная и при определенных условиях может поразить человека. Сразу скажем, что по отношению к электромобилю это тоже правда, ведь напряжение на его борту – порядка 400-500 вольт, что в разы больше безопасного для человека порога (12 – 42 вольта).
Однако запас бензина или, скажем, сжиженного газа LPG, который возит с собой обычная машина с ДВС, тоже имеет большой потенциал опасности, но в отношении их у нас особых опасений нет. То есть для начала нужно разобраться с азами конструкции.
Что потенциально опасно на борту современного электромобиля, чего нет на обычной машине с дизелем или бензиновым мотором? Тяговая батарея, силовые кабели, разного рода разъемы – то есть на самом деле таких компонентов не так уж мало. Причем расположены они по всему автомобилю, а значит, вероятность повреждения при аварии достаточно велика. Результатом может стать короткое замыкание и соответственно повреждение изоляции важных узлов и даже пожар. Но на практике не все так плохо.
Конечно, еще при проектировании электромобилей – а нынешние сразу создаются именно как электромобили, а не как переработанные обычные машины – конструкторы думают о пассивной безопасности своего детища. И все потенциально опасные узлы и системы прячут в наиболее защищенных зонах.
Тяговая аккумуляторная батарея – большая, она обычно занимает весь пол кузова. Она может загореться: либо из-за собственного перегрева (причин его несколько), либо из-за короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на выходные контакты или на контакты ее элементов внутри. В абсолютном большинстве аварий батарея остается целой. Но стоит бояться не только ее глобального разрушения, но и легкого повреждения корпусных элементов: из-за этого нарушается герметичность, что рано или поздно приведет к отказу аккумулятора или даже короткому замыканию в нем.
Силовые кабели тянутся если не по всей длине автомобиля, то по его большей части. А значит, у них велика вероятность попасть под удар в буквальном и переносном смысле. И будет очень нехорошо, если изоляция будет повреждена и металлические жилы замкнутся между собой или на металл кузова. Впрочем, на деле фатальные повреждения случаются нечасто, поскольку кабели гибкие, и проложены по более или менее защищенным трассам. Но незначительные с виду повреждения изоляции тоже недопустимы – такой провод должен быть заменен.
Разъемы на силовых проводах (визуально они толстые) тоже имеют перспективу в плане технических проблем. Поэтому конструкторы пытаются снизить количество соединений проводов, но они всегда есть. Кроме того, что разъем может быть разрушен непосредственно при ударе, его пластиковый корпус может просто деформироваться и превратиться в мину замедленного действия – из-за нарушенной герметичности когда-нибудь в будущем контакты окислятся и возникнут непонятные поначалу проблемы. Всем соединениям в силовых цепях аварийного электромобиля требуется тщательная инспекция.
Система охлаждения, как ни странно, иногда вызывает тяжелые технические проблемы в электроприводе. Наиболее нагруженные системы и агрегаты электромобиля – обычно это двигатель, батарея и иногда электронные модули – часто имеют жидкостное охлаждение. И они могут пострадать из-за протечки антифриза внутрь. Причем, проблема может "вылезти" не сразу, а впоследствии, после развития коррозии на контактах или нарушения изоляции. Поэтому при проверке или ремонте элементов привода после аварии следует особо позаботиться о герметичности системы.
По сравнению с агрегатами классического авто с ДВС ремонт электрического привода намного проще. Поэтому технологиями работы с электромобилями овладели уже многие отечественные СТО, и восстановить битую "электричку" до адекватного состояния вполне реально. Нужно только, чтобы ремонтники отнеслись к делу ответственно.
Возьмем на себя смелость сказать, что большинство электромобилей, которые мы видим на украинских улицах, побывали в том или ином ДТП. Именно в "битом" виде их покупают на зарубежных аукционах и после восстановления продают украинцам, иначе цена многих экземпляров не была бы столь доступна. Конечно, ни разу не поврежденная машина будет надежнее, но за спокойствие и уверенность на дороге придется существенно доплатить.
Словом, электромобиль после аварии вполне можно покупать, главное, чтобы он был правильно отремонтирован. А вот что действительно нежелательно выбирать, так это "электричку" после пожара и после масштабного затопления – но это можно сказать и о классической машине с олдскульным двигателем внутреннего сгорания.
Напомним, что в Украине все большим спросом пользуются электромобили. Рост популярности электромобилей в Украине связан с их главными преимуществами – низкой стоимостью эксплуатации и почти полным отсутствием необходимости сервисного обслуживания по сравнению с машинами ДВС.