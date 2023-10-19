Стоит ли покупать электромобиль после ДТП: за и против

Пока инженеры и экономисты спорят с экологами о целесообразности существования электромобилей, количество последних на дорогах растет. Однако, как все новое и необычное, этот вид транспорта сопровождают разного рода мифы и опасения.

Откуда берутся все детские и недетские вопросы по машинам с электрическим приводом, понятно: все люди знают, что электрический ток – вещь опасная и при определенных условиях может поразить человека. Сразу скажем, что по отношению к электромобилю это тоже правда, ведь напряжение на его борту – порядка 400-500 вольт, что в разы больше безопасного для человека порога (12 – 42 вольта).

Однако запас бензина или, скажем, сжиженного газа LPG, который возит с собой обычная машина с ДВС, тоже имеет большой потенциал опасности, но в отношении их у нас особых опасений нет. То есть для начала нужно разобраться с азами конструкции.

Главные отличия

Что потенциально опасно на борту современного электромобиля, чего нет на обычной машине с дизелем или бензиновым мотором? Тяговая батарея, силовые кабели, разного рода разъемы – то есть на самом деле таких компонентов не так уж мало. Причем расположены они по всему автомобилю, а значит, вероятность повреждения при аварии достаточно велика. Результатом может стать короткое замыкание и соответственно повреждение изоляции важных узлов и даже пожар. Но на практике не все так плохо.

Что страдает в электромобиле при ДТП

Конечно, еще при проектировании электромобилей – а нынешние сразу создаются именно как электромобили, а не как переработанные обычные машины – конструкторы думают о пассивной безопасности своего детища. И все потенциально опасные узлы и системы прячут в наиболее защищенных зонах.

Тяговая аккумуляторная батарея – большая, она обычно занимает весь пол кузова. Она может загореться: либо из-за собственного перегрева (причин его несколько), либо из-за короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на выходные контакты или на контакты ее элементов внутри. В абсолютном большинстве аварий батарея остается целой. Но стоит бояться не только ее глобального разрушения, но и легкого повреждения корпусных элементов: из-за этого нарушается герметичность, что рано или поздно приведет к отказу аккумулятора или даже короткому замыканию в нем.

Силовые кабели тянутся если не по всей длине автомобиля, то по его большей части. А значит, у них велика вероятность попасть под удар в буквальном и переносном смысле. И будет очень нехорошо, если изоляция будет повреждена и металлические жилы замкнутся между собой или на металл кузова. Впрочем, на деле фатальные повреждения случаются нечасто, поскольку кабели гибкие, и проложены по более или менее защищенным трассам. Но незначительные с виду повреждения изоляции тоже недопустимы – такой провод должен быть заменен.

Разъемы на силовых проводах (визуально они толстые) тоже имеют перспективу в плане технических проблем. Поэтому конструкторы пытаются снизить количество соединений проводов, но они всегда есть. Кроме того, что разъем может быть разрушен непосредственно при ударе, его пластиковый корпус может просто деформироваться и превратиться в мину замедленного действия – из-за нарушенной герметичности когда-нибудь в будущем контакты окислятся и возникнут непонятные поначалу проблемы. Всем соединениям в силовых цепях аварийного электромобиля требуется тщательная инспекция.

Система охлаждения, как ни странно, иногда вызывает тяжелые технические проблемы в электроприводе. Наиболее нагруженные системы и агрегаты электромобиля – обычно это двигатель, батарея и иногда электронные модули – часто имеют жидкостное охлаждение. И они могут пострадать из-за протечки антифриза внутрь. Причем, проблема может "вылезти" не сразу, а впоследствии, после развития коррозии на контактах или нарушения изоляции. Поэтому при проверке или ремонте элементов привода после аварии следует особо позаботиться о герметичности системы.

Несколько важных советов

По сравнению с агрегатами классического авто с ДВС ремонт электрического привода намного проще. Поэтому технологиями работы с электромобилями овладели уже многие отечественные СТО, и восстановить битую "электричку" до адекватного состояния вполне реально. Нужно только, чтобы ремонтники отнеслись к делу ответственно.

Выбирая подержанный электромобиль, найдите себе консультанта, знакомого с конструкцией данной модели – неравнодушного владельца, профессионального автоэлектрика, работника СТО и т.п.;

Проследите историю интересующих вас экземпляров. По фото на сайтах аукционов и страховых компаний часто можно с большой мерой достоверности понять, насколько тяжелыми для высоковольтной сети машины были повреждения;

Независимо от того, заявляет ли продавец о ДТП в истории машины или нет, проверьте состояние корпуса батареи, кабелей, разъемов, патрубков системы охлаждения: все ли поврежденные элементы заменили новыми или целыми, правильно ли закреплены провода и другие компоненты электросхемы;

В идеальном случае было бы хорошо лично контролировать ход ремонта машины, которую вы будете покупать, но это далеко не всегда возможно.

Если коротко

Возьмем на себя смелость сказать, что большинство электромобилей, которые мы видим на украинских улицах, побывали в том или ином ДТП. Именно в "битом" виде их покупают на зарубежных аукционах и после восстановления продают украинцам, иначе цена многих экземпляров не была бы столь доступна. Конечно, ни разу не поврежденная машина будет надежнее, но за спокойствие и уверенность на дороге придется существенно доплатить.

Словом, электромобиль после аварии вполне можно покупать, главное, чтобы он был правильно отремонтирован. А вот что действительно нежелательно выбирать, так это "электричку" после пожара и после масштабного затопления – но это можно сказать и о классической машине с олдскульным двигателем внутреннего сгорания.