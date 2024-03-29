Страхуют ли квартиры от "прилетов" и как обезопасить жилье во время войны

Что нужно знать о страховании во время войны

Как обезопасить себя от "прилетов" во время войны и не остаться без компенсации в случае уничтожения или повреждения имущества, и что предлагает рынок страхования украинцам?

Первое и основное, на что нужно обратить внимание при обращении в страховую компанию – это тщательно ознакомиться с условиями договора и проверить, указано ли в нем, что военные действия, повлекшие повреждение, являются страховым случаем. Если такой оговорки в договоре нет, то страховая компания не обязана производить выплаты в случае повреждения жилья, вызванных войной и может ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на основание отказа.

Война – типичное исключение из договоров страхования по всему миру. От военных рисков страхуют по отдельным программам. И, очевидно, до начала боевых действий.

Зачем страховать жилье

Полученная страховая выплата поможет восстановить ремонт, устранить повреждения, а также покрыть стоимость поврежденной мебели и бытовой техники при наступлении страхового случая. Ведь когда будет возмещен ущерб государством-агрессором частным лицам, пока неизвестно.

Фото: Надо проверить, указана ли в договоре война как страховой случай (Getty Imfges)

Что включают программы страхования жилья во время войны

ущерб в результате войны;

пожар и взрывы; удары молнии;

стихийные бедствия;

влияние воды (аварии систем);

вред, причиненный жилью при ДТП;

потери из-за строительства в соседних домах;

ущерб в результате хулиганства и ограблений;

ответственность перед соседями

Какая сумма выплаты при повреждении жилья

Сумма страховой выплаты зависит от размера ущерба, причиненного жилью, но в пределах страховой суммы, указанной в договоре страхования жилья, за вычетом франшизы. Страховка квартиры/дома покрывает стоимость восстановительных работ и материалы на его ремонт, а также внутреннюю отделку, бытовую технику, предметы интерьера, домашнего обихода.

Пока страховые компании не могут перестраховывать свои риски за рубежом, ведь никто из иностранных компаний не хочет браться за нетипичную ситуацию. Поэтому украинские компании страхуют военные риски, как правило, под собственные средства, из-за чего суммы выплат имеют ограничения.

Полисом может быть предусмотрена выплата в процентном соотношении к стоимости объекта недвижимости. Многое зависит от географии: включить военные риски в договор страхования могут только в тылу, потому что просчитать возможность страховых выплат по жилью слишком близко к линии фронта, где ежедневно работает вражеская артиллерия, чрезвычайно сложно. Страховщики могут анализировать только ту статистику, что касается обстрелов, в том числе ракет и БПЛА, тыловых регионов.

Фото: Включить военные риски в договор страхования могут только в тылу (Виталий Носач/РБК-Украина)

Есть ли "подводные камни" и на что еще обратить внимание

Компенсация за уничтоженное или поврежденное имущество выплачивается не полностью. Выплачивается только определенный процент, определяемый страховщиком в условиях договора.

Можно пропустить срок обращения в страховую, в результате наступления страхового случая и соответственно остаться без возмещения. Поэтому собственнику застрахованного имущества после того как раздался отбой воздушной тревоги и прекратился обстрел, надо немедленно сообщить страховой компании о страховом случае. Обычно в договорах указывается такой термин: в течение нескольких часов или нескольких дней.

Обязательно нужно обратить внимание на размер франшизы и список исключений из полиса. Размер франшизы определяет вашу долю в расходах по восстановлению поврежденного жилья, которую придется оплатить самостоятельно.

Обратите внимание. Для фактического получения страховой выплаты нужно зафиксировать повреждение имущества. Надо обязательно вызвать полицию, спасателей, если имущество загорелось. Эти службы составляют протоколы осмотра места происшествия. Желательно произвести фото- и видеофиксацию. Чем больше будет фото и видео, тем лучше, если в будущем возникнет спор. Можно обратиться к соседям и составить акт осмотра поврежденного жилья, которое они подпишут.

В условиях войны важно понимать, что до заключения договора следует узнать у консультанта страховой особенности урегулирования страховых случаев во время военного положения.

Фото: О наступлении страхового случая сообщают немедленно, как только он произошел (Getty Images)

Если отказали в страховой выплате: как поступить

В случае недобросовестности страховой компании необходимо будет в судебном порядке доказывать факт того, что имущество повреждено в результате военных действий и клиент страховой компании имеет право на страховое возмещение. Поэтому надо хранить доказательства наступления страхового случая и доказательства своевременного обращения в страховую компанию с причитающимися для выплаты документами (входящий регистрационный номер заявления, почтовое уведомление о вручении и так далее) до получения страховой выплаты.

В случае, если права владельца безосновательно нарушены, их можно будет восстановить в судебном порядке.

В целом если к общему стрессу от военных действий еще добавляется проблема с жильем, которая предполагает большие финансовые расходы, это может стать большой неприятностью для всей семьи. Поэтому страхование жилья – неплохой способ защитить себя или своих близких от финансовых затруднений, и оно все более популярно среди украинцев. В основном из-за сложной ситуации и из-за постоянных обстрелов.

Поэтому, если вы решили застраховать жилье от военных рисков, обратите внимание не только на условия договора: репутация страховой компании тоже имеет значение. Перед заключением сделки исследуйте рынок услуг, убедитесь, что компания имеет высокий уровень выплат, не лишним будет предварительно проконсультироваться с адвокатом по поводу условий договора, если не уверены в понимании его содержания в полной мере. Все это обезопасит от возможных негативных последствий.