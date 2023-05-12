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Станет ли вакцинация от COVID-19 в Украине обязательной: ответ эксперта

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Пятница 12 мая 2023 12:48
Станет ли вакцинация от COVID-19 в Украине обязательной: ответ эксперта Фото: станет ли вакцинация от COVID-19 в Украине обязательной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Внесение вакцинации от COVID-19 в календарь прививок пока не рассматривается ни в Украине, ни на международном уровне.

Об этом РБК-Украина рассказал глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в материале "Конец пандемии COVID-19? Когда в Украине отменят карантин и что будет с вакцинацией".

Как пояснил Лапий, "Омикрон" имеет меньшую летальность, чем его предшественник, а симптомы заболевания похожи на грипп. Эпидемиологи считают, что в будущем штамм может стать сезонным, в связи с чем иммунизация от коронавируса может быть ежегодной.

В то же время внесение вакцинации от COVID-19 в календарь прививок пока не рассматривается.

"В Украине на сегодняшний день есть программа по иммунопрофилактике, утвержденная правительством, где есть календарь прививок. И пока у нас нет движений для того, чтобы изменить источники финансирования или поступления вакцины против COVID-19, поэтому мы не вносим ее в календарь, и не делаем ее обязательной. При этом вакцина в стране доступна без всяких ограничений", - пояснил эксперт.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр здравоохранения Олег Ляшко недавно анонсировал отмену карантина в Украине.

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COVID Вакцина от коронавируса
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