Станет ли вакцинация от COVID-19 в Украине обязательной: ответ эксперта

Внесение вакцинации от COVID-19 в календарь прививок пока не рассматривается ни в Украине, ни на международном уровне.

Об этом РБК-Украина рассказал глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в материале "Конец пандемии COVID-19? Когда в Украине отменят карантин и что будет с вакцинацией".

Как пояснил Лапий, "Омикрон" имеет меньшую летальность, чем его предшественник, а симптомы заболевания похожи на грипп. Эпидемиологи считают, что в будущем штамм может стать сезонным, в связи с чем иммунизация от коронавируса может быть ежегодной.

В то же время внесение вакцинации от COVID-19 в календарь прививок пока не рассматривается.

"В Украине на сегодняшний день есть программа по иммунопрофилактике, утвержденная правительством, где есть календарь прививок. И пока у нас нет движений для того, чтобы изменить источники финансирования или поступления вакцины против COVID-19, поэтому мы не вносим ее в календарь, и не делаем ее обязательной. При этом вакцина в стране доступна без всяких ограничений", - пояснил эксперт.