Станет ли Мудрик победителем Лиги конференций? Футболист уже во Вроцлаве и готов выйти на поле

Что будет делать Мудрик в финале

Поединок начнется - в 22:00 по киевскому времени. Своих одноклубников на трибунах будет поддерживать и украинский вингер "аристократов" Михаил Мудрик. Он прибыл во Вроцлав отдельно от команды, однако активно общался в Польше с фанатами "Челси".

Михаил Мудрик во Вроцлаве (фото: x.com/ChelseaInPhotos)

Более того, отстраненный от футбола за подозрение в употреблении допинга игрок даже может появиться на футбольном поле. Не во время матча, конечно, а после его завершения.

И в Украине, и в Англии перед финалом возникал вопрос: будет ли считаться украинец официальным победителем еврокубка, в случае успеха "Челси"? Не помешает ли признанию отстранение?

По этому поводу отметим, что несмотря на подозрение, "Челси" включил украинца в официальную заявку на вторую половину турнира - плей-офф. Так что, Мудрик - полноценный член команды в розыгрыше ЛК. Его чисто футбольные результаты в турнире тоже не дают сомнений относительно права на итоговую медаль.

Как сообщает британский журналист Бен Джейкобс, все футболисты, которые были в течение сезона в заявке клуба на ЛК, имеют право выходить на подиум и праздновать со всеми - несмотря на дисквалификации.

Относительно вручения медалей - здесь четкого правила нет. В регламенте указано лишь следующее: "Команда-победитель получает 50 золотых медалей, а команда, занявшая второе место, - 50 серебряных медалей". Распределяют их уже клубы.

То есть, если "Челси" решит наградить украинца, он это сделает. Но, вероятно, в частном порядке. В то, что Мудрик после игры появится вместе со всеми на подиуме - верится с трудом. Все-таки, не в том он сейчас положении, чтобы слишком светиться на публике, тем более во время торжественной церемонии.

Как Мудрик играл в Лиге конференций-2024/25

Украинский вингер был основным игроком "Челси" в еврокубке. Он сыграл в обоих матчах квалификации против швейцарского "Серветта" (2:0, 1:2), где отметился ассистом.

А уже в основном турнире отыграл первые четыре поединка от звонка до звонка, забил три гола и отдал три ассиста. В двух последних поединках основного этапа ЛК украинец не участвовал уже из-за допинг-дела.