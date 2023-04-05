Отменят ли комендантский час в Киеве на Пасху: ответ КГГА

Как пояснил председатель КГВА Сергей Попко, комендантский час не отменяли ради безопасности киевлян и гостей столицы. В то же время все потребности верующих будут полностью удовлетворены.

Службы священнослужителей будут транслировать онлайн по центральным телевизионным каналам и на интернет-платформе Youtube, а также Facebook. После завершения комендантского часа каждый сможет пойти в церковь и освятить пасхальную корзину.

"Не нужно пытаться освятить корзины сразу по окончанию комендантского часа. Не нужно скапливаться в больших количествах в середине и возле храмов. Не подвергайте себя и окружающих опасности. Священнослужители всем освятят пасхальные корзины! И не забывайте о сигналах воздушной тревоги. При объявлении опасности - направляйтесь в ближайшее укрытие", - заявил Попко.

Во время комендантского часа запрещено:

находиться на улице и в общественных местах;

перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком;

Киевлян и гостей города призвали рассчитать время и вовремя вернуться домой к началу комендантского часа.