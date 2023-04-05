Отменят ли комендантский час в Киеве на Пасху: ответ КГГА

В ночь на Пасху в Киеве будет действовать комендантский час, который продлится, как и всегда, с 00:00 до 05:00.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
Как пояснил председатель КГВА Сергей Попко, комендантский час не отменяли ради безопасности киевлян и гостей столицы. В то же время все потребности верующих будут полностью удовлетворены.
Службы священнослужителей будут транслировать онлайн по центральным телевизионным каналам и на интернет-платформе Youtube, а также Facebook. После завершения комендантского часа каждый сможет пойти в церковь и освятить пасхальную корзину.
"Не нужно пытаться освятить корзины сразу по окончанию комендантского часа. Не нужно скапливаться в больших количествах в середине и возле храмов. Не подвергайте себя и окружающих опасности. Священнослужители всем освятят пасхальные корзины! И не забывайте о сигналах воздушной тревоги. При объявлении опасности - направляйтесь в ближайшее укрытие", - заявил Попко.
Во время комендантского часа запрещено:
Киевлян и гостей города призвали рассчитать время и вовремя вернуться домой к началу комендантского часа.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области запретили посещать кладбища и проводить богослужения в церквях во время комендантского часа на Пасху.
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