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Одобрит ли Конгресс США до февраля финансирование Украины: что говорит спикер Джонсон

Фото: спикер Палаты представителей Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Республиканцы в Конгрессе США хотят получить от администрации президента Джо Байдена объяснения стратегии Вашингтона в отношении Украины. От этого будут зависеть сроки одобрения нового пакета финансирования Украины.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

На вопрос журналиста относительно того, успеет ли Конгресс США договориться о финансировании для Украины до февраля, спикер отметил, что, по его мнению, есть более важные вещи.

"Есть две вещи, которые необходимы: мы должны охранять границу США, прежде чем охранять чью-то еще", - сказал Джонсон.

Он пояснил, что сейчас они ждут от Белого дома информацию и ответы на вопрос о том, что является конечной целью в Украине.

"Если мы получим необходимую информацию и ответы на вопросы о том, что является конечной целью в Украине, и как мы будем ответственно относиться к расходованию этих ресурсов. Белый дом не предоставил нам необходимой информации", - добавил он.

Ситуация с помощью США для Украины

На этой неделе в Белом доме заявили, что у Штатов больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи.

По словам координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который "у нас есть полномочия по средствам".

В свою очередь спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с президентом США Джо Байденом по вопросам помощи Украине.

В целом Джонсон настаивает на том, чтобы Байден принял целый ряд консервативных иммиграционных изменений, включая новые ограничения на способность президента освобождать мигрантов от депортации и изменения критериев, согласно которым может быть предоставлен убежище.

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