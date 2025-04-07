Штрафуют ли за продажу вещей на OLX и в соцсетях? Налоговая дала ответ

Налоговая опровергла слухи, что украинцам грозят штрафы за продажу личных вещей на интернет-площадках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины (ГНС).
"Информация, распространенная рядом медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов с OLX, Promua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности", - подчеркнули в ГНС.
В ведомстве пояснили, что продажа личных вещей не является основанием для финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства.
Только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеют признаки предпринимательской деятельности. Однако это не касается продажи личных вещей гражданами с помощью электронных торговых платформ, как OLX, Prom, и любых соцсетей.
"Усиление контроля за интернет-продажами осуществляется, чтобы предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности", - добавили налоговики.
ГНС призвала предпринимателей, которые остаются "в тени", привести свою деятельность в соответствие с требованиями украинского законодательства самостоятельно и добровольно:. Для этого им необходимо:
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как безопасно делать покупки в Интернете. Один из главных советов - придерживаться авторитетных и известных веб-сайтов. Известные гиганты электронной коммерции ввели меры безопасности для защиты данных покупателей. При совершении покупок на менее известных веб-сайтах стоит изучить их заранее.
Больше советов по безопасным онлайн-покупкам - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.