Штрафуют ли за продажу вещей на OLX и в соцсетях? Налоговая дала ответ

"Информация, распространенная рядом медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов с OLX, Promua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности", - подчеркнули в ГНС.

В ведомстве пояснили, что продажа личных вещей не является основанием для финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства.

Только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеют признаки предпринимательской деятельности. Однако это не касается продажи личных вещей гражданами с помощью электронных торговых платформ, как OLX, Prom, и любых соцсетей.

"Усиление контроля за интернет-продажами осуществляется, чтобы предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности", - добавили налоговики.

ГНС призвала предпринимателей, которые остаются "в тени", привести свою деятельность в соответствие с требованиями украинского законодательства самостоятельно и добровольно:. Для этого им необходимо: