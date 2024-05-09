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Начнет ли ЕС в июне переговоры с Украиной по вступлению: оценка посла

Фото: Катарина Матернова, посол Европейского союза в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Говорить, что процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС) затянулся - не слишком корректно. В июне, вероятно, могут начаться переговоры по евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью "24 Каналу"

Как отметила посол, Украина движется в правильном направлении. В частности она считает, что в июне официально могут начать переговоры о евроинтеграции. 

Матернова заметила, что "затянулся" (процесс) - не очень корректный термин. По ее словам, если взять общую концепцию расширения блока, то движение Украины очень быстрое. Она напомнила о том, что только через 4 дня после начала полномасштабной войны, Киев подал запрос на вступление в ЕС. Через 3 месяца Украина получила статус кандидата, а в 2023 году - "зеленый свет" на переговоры по вступлению. 

"Поэтому я считаю эту динамику очень положительной. И я не вижу, что есть какое-то несоответствие между политическими сигналами и вероятным началом процесса в июне. Будет очень грустно, если мы этот процесс в июне не начнем, но я очень надеюсь, что все будет хорошо", - пояснила посол. 

Вступление Украины в ЕС

Сейчас официальные лица высказывают разные мнения относительно сроков вступления Украины в ЕС. Например, председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что это может произойти уже к 2030 году. 

Осенью 2023 года Европейская комиссия рекомендовала начать официальные переговоры по евроинтеграции с Украиной и Молдовой. Уже в декабре Европейский совет поддержал начало диалога. 

Недавно были представлены официальные переговорные рамки для Украины и Молдовы.

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Вступление в ЕС