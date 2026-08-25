Реалистично ли собирать Storm Shadow и SCALP в Украине: объяснение эксперта

В отличие от противоракет для ПВО, у Украины уже есть технологическая база для сборочного проекта Storm Shadow и SCALP.
Об этом заявил в комментарии РБК-Украина авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.
По словам эксперта, реалистичность проекта зависит от того, о какой именно ракете идет речь. Если сравнивать с созданием противоракет для ПВО — в частности PAC-2 или PAC-3, то у Украины нет опыта, позволяющего использовать существующую инфраструктуру.
Это более сложные по конструкции изделия: PAC-3 – сверхскоростная ракета с твердотопливным двигателем, требующая высокопрочного жаростойкого сплава для корпуса, выдерживающего экстремальные перегрузки при резком изменении направления при перехвате.
В то же время со Storm Shadow ситуация иная, отметил Храпчинский. Украина уже производит крылатые ракеты "Нептун", имеет конструкторское бюро "Луч" и "Мотор Сич", яrt производит двигатели.
Storm Shadow – дозвуковая ракета с обычным турбореактивным двигателем, композитным корпусом и крылом, рассчитанным на дозвуковую нагрузку – то есть ближе по технологическому уровню к тому, что Украина уже освоила.
Сходство есть и в системе наведения: Storm Shadow использует тепловизионную головку и корреляцию рельефа для полета на малой высоте - такая же технология, по словам эксперта, уже реализована в "Нептунах".
Противоракеты ПВО, в свою очередь, нуждаются в активной радиолокационной головке самонаведения миллиметрового диапазона - более сложной и более закрытой технологии.
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Храпчинский отметил, что пока неясно, каким именно будет формат сотрудничества – речь идет о финальном сборнике готовых комплектов или о локализации отдельных конечных элементов. С
а его словами, развертывание так называемого крупноузлового сборника, когда готовые комплекты поставляются, а их только собирают в Украине для оперативного обеспечения Вооруженных сил, возможно за 6–12 месяцев. Полная локализация производства может занять до 5 лет.
Отдельно эксперт обратил внимание на боевую часть ракет: Storm Shadow имеет проникающий кумулятивный заряд, PAC-2 – осколочно-фугасную боевую часть, а PAC-3 – вольфрамовые поражающие элементы. По словам Храпчинского, опыт работы с вольфрамовыми поражающими элементами в Украине уже есть – у компании Fire Point.
Украина будет самостоятельно производить дальнобойные ракеты Storm Shadow. Великобритания официально одобрила передачу соответствующих технологий и привлечет к сотрудничеству оборонные предприятия. Об этом заявил премьер-министр Британии Энди Бернем во время визита в Киев.
Британское правительство также разрешило оборонной компании MBDA раскрыть засекреченную информацию о британских компонентах дальнобойной ракеты SCALP - французского варианта британской Storm Shadow, поскольку обе ракеты используют общие французские и британские технологии.
В Кремле на эти планы уже отреагировали - спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что российская разведка уже ищет площадки, где в Украине могут производить или собирать такое вооружение, чтобы нанести по ним удары.