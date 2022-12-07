ua ru
Ср, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Проводят ли в Украине плановые и экстренные операции: разъяснение Минздрава

Новина українською →
Украина, Среда 07 декабря 2022 12:03
Проводят ли в Украине плановые и экстренные операции: разъяснение Минздрава Фото: в Украине приостановили проведение плановых операций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине, несмотря на отключение света, продолжают проводить экстренные и срочные операции. В то же время проведение плановых операций было приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Facebook.

В Минздраве объясняют, что неотложная медицинская помощь будет предоставляться пациентам в полном объеме. Поэтому экстренные хирургические вмешательства (немедленно или в течение нескольких часов) и срочные операции (в пределах суток) будут проводиться в надлежащие сроки.

Однако, чтобы уменьшить нагрузку, в Украине временно приостановили проведение плановых операций (не требующие немедленного вмешательства, поскольку нет угрозы для жизни или значительного ухудшения здоровья пациента).

Решение о срочности операции может принимать исключительно врач.

Ранее мы сообщали, что в Украине приостанавливаются плановые госпитализации и операции, чтобы не перегружать больницы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины відключеня світла лікарі
NEWS
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины