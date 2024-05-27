Приведут ли протесты в Армении к смене власти: ответ экспертов

В настоящее время оппозиция полностью поддержала протесты граждан и ищет способы отстранения Никола Пашиняна от должности премьер-министра. В ходе соцопросов выяснилось, что поддержка действующей власти намного ниже, чем в 2018 году – в марте 2024 года рейтинг Пашиняна упал до исторического минимума и составил 8%.

Как считает Рубен Меграбян, даже после проигрыша войны с Азербайджаном люди могут поддержать государство в лице Пашиняна.

"Тогда их оппоненты выглядели как пятая колонна. Пока предпосылок, что ситуация изменится, нет. Этого не может быть в принципе, пока нынешняя оппозиция считает себя главными оппонентами власти. Как и нет предпосылок для смены власти неконституционным путем, потому что у таких проектов нет социальной базы", - подчеркнул он.

В то же время, на то, чтобы выразить правительству Пашиняна недоверие оппозиции не хватит голосов. Ведь в ее рядах даже нет единого мнения о том, нужно ли сложить мандаты.

Досрочные выборы возможны в случае, если сам Пашинян и Гражданский договор поймут, что уже пора для них. Тогда они могут решиться на роспуск парламента.

"Не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Дела с рейтингом у них, мягко говоря, не очень и получить большинство им точно не удастся. Момент сложный, стоит подождать, но решение о роспуске будет принимать Пашинян, а не оппозиция", - считает Армен Ованисян.

Протесты в Армении

Недавно в Армении начались масштабные на фоне того, как месяц назад стартовала делимитация границы с Азербайджаном. В частности люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Более подробно о протестах – в материале РБК-Украина .