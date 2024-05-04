Будут ли банки работать на Пасху: объяснение Нацбанка

В начале мая несколько праздничных и памятных дней, однако это не повлияет на работу банков в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины .

По данным НБУ, на праздничные и памятные дни в мае приходится:

1 мая (среда) - День труда;

5 мая (воскресенье) - Пасха;

8 мая (среда) - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Как будут работать СЭП и банки в эти дни

НБУ отметил, что система электронных платежей Национального банка (СЭП) уже более года работает в режиме 24/7/365.

Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

К тому же в Нацбанке напомнили, что в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" определяет, что отменяются праздничные и нерабочие дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.

"Таким образом, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы", - добавили в Нацбанке.