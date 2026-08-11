Должен ли водитель выходить из авто по требованию полиции: адвокат развеяла популярный миф

Водители часто выходят из автомобиля сразу после остановки по требованию полицейского. В то же время, во время обычной проверки документов покидать салон авто закон не обязывает.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Анна Рябуха.
Главное:
По словам адвоката, действующее законодательство не предусматривает обязанности водителя покидать автомобиль во время обычной проверки документов. Потому после остановки можно оставаться в салоне, дождаться полицейского и общаться с ним через частично открытое окно.
В то же время, полицейский должен действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, определенным Конституцией и законами Украины. Это предусмотрено частью 1 статьи 8 Закона "О Национальной полиции".
При обращении к человеку полицейский также обязан назвать свою фамилию, должность и специальное звание. По требованию гражданина он должен предъявить служебное удостоверение, предоставив возможность ознакомиться с указанной в нем информацией. Это определяет часть 3 статьи 18 Закона "О национальной полиции".
Как объясняет Рябуха, сама по себе остановка автомобиля или проверка документов не создает для водителя обязанности покидать салон.
В то же время такое требование может быть законным, если оно связано с конкретной полицейской мерой, предусмотренной законодательством.
Например, речь идет о:
То есть полицейский не может потребовать от водителя выйти из автомобиля просто потому, что его остановили. Требование должно иметь конкретное правовое основание.
Статья 31 Закона "О Национальной полиции" определяет проверку документов и остановку транспортного средства как отдельные превентивные полицейские меры. Для каждого из них закон устанавливает свои основания.
В частности, статья 32 определяет случаи, когда полицейский имеет право требовать у человека предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие соответствующие права.
В то же время, статья 35 устанавливает исчерпывающие основания для остановки транспортного средства. Среди них, в частности нарушения Правил дорожного движения, очевидные признаки технической неисправности автомобиля, информация о причастности транспортного средства или водителя к правонарушению и другие определенные законом случаи.
Именно поэтому, по словам адвоката, водитель в случае сомнений может спокойно попросить полицейского объяснить конкретную причину остановки и правовое основание его требований.
Если есть такая возможность, водителю целесообразно осуществлять аудио- или видеофиксацию общения.
По словам Рябухи, это может стать доказательством в случае возникновения спора по поводу законности действий полицейского.
Закон предусматривает возможность использования полицией технических средств фото- и видеозаписи. Соответствующие полномочия определены статьей 40 Закона "О национальной полиции".
Адвокат советует зафиксировать:
Особенно важно это сделать, если автомобиль остановили в месте, где остановка запрещена Правилами дорожного движения.
Такие фото и видео могут иметь доказательство, если водитель в дальнейшем будет оспаривать постановление или действия полицейского.
Адвокат советует, прежде всего, сохранять спокойствие и не препятствовать полицейскому выполнять его законные полномочия.
В то же время, водитель имеет право уточнять основания требований правоохранителя и настаивать на соблюдении своих прав.
Поэтому алгоритм действий может быть следующим:
Таким образом, обычная проверка документов сама по себе не означает, что водитель должен выходить из автомобиля. В то же время, если полицейский проводит другое предусмотренное законом мероприятие и имеет соответствующее правовое основание, ситуация может быть иной.
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