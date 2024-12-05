Должен ли клиент платить за разбитую посуду в ресторане: есть одно правило

По правилам работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства, посетители ресторанов, кафе и других заведений общепита не несут ответственность за сохранность вещей в гардеробе заведения питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

В настоящее время в Украине действуют правила работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства. Они устанавливают основные требования к работе субъектов хозяйственной деятельности всех форм собственности (ресторанов, кафе и других), осуществляющих деятельность на территории Украины.

Ниже укажем некоторые требования из этих правил, непосредственно касающиеся потребителей. Стоит отметить, что потребителями являются все посетители ресторанов, кафе и других общепитов.

Заведению питания запрещено устанавливать сумму минимального заказа. Также запрещено предлагать потребителю обязательный ассортимент продукции. Это прямое нарушение статьи №5 законодательства Украины "О защите прав потребителей". Если потребитель заблаговременно заказал банкет, заведение ресторанного хозяйства должно выполнить заказ в срок. Если заведение не может выполнить заказ, оно должно сообщить клиенту не позднее чем через пять дней. Потребители не несут ответственность за сохранность вещей в гардеробе заведения питания. Потребитель должен оплатить сопутствующие услуги (музыкальное оформление и т.п.), если заведение питания предупредило об этом в начале. Это условие должно быть размещено на видном месте у входа или на первых страницах меню. Если посетителя об этом никто не предупредил заранее, то он имеет право не оплачивать такие услуги. Меню заведения должно содержать информацию о расценках за разбитую посуду. Если его нет, владелец не может требовать от клиентов возмещения ущерба.

Следовательно, если заведение питания нарушило ваши права как потребителя, руководитель или администратор должен решить этот вопрос на месте. Если вопрос не решен на месте, потребителю необходимо направить соответствующее письменное обращение субъекту хозяйствования, осуществляющего предпринимательскую деятельность в заведении (собственнике заведения).

Однако, если собственник не удовлетворит законные письменные требования посетителя заведения, потребитель может обратиться в территориальный орган Госпотребслужбы для решения этого вопроса.