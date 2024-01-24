Планируют ли в киевских школах вводить карантин: что говорят в КГГА

По словам Мондриевского, за последнюю неделю было выявлено 3 216 случаев заболевания ОРВИ среди школьников. Это чуть менее 2% от общего количества учеников, которые сейчас учатся офлайн.

"Это точно не критические показатели, и ситуация контролируемая. Сейчас общий показатель заболеваемости на 46,6% ниже эпидемического порога, резкого роста не наблюдается. Сезонное заболевание у детей в основном проходит в легкой форме", - пояснил он.

Ношение масок

8 января первый заместитель глава КГГА Николай Поворозник призвал жителей столицы снова носить маски в людных местах. Он объяснил такой призыв тем, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала соблюдать масочный режим во избежание заражения COVID-19.

Позже главный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что носить маски в Украине необязательно, поскольку в стране пока сохраняется неэпидемический уровень опасности.