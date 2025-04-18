Подпишет ли Украина на следующей неделе соглашение с США: ответ торгового представителя

"В следующий четверг, 24 апреля, начнется следующий раунд переговоров. Мы сейчас параллельно работаем с юридическими командами, с нашей, с американской и пытаемся даже онлайн поснимать много технических вопросов, чтобы сузить их до наиболее чувствительных, которые потребуют политического решения", - сказал он.

По его словам, ответ на то, будет ли подписание соглашения 26 апреля, зависит от того, "насколько успешно пройдут эти переговоры". По его словам, объем соглашения - это десятки страниц.

"Будем стремиться, но никто не обещает, что именно точно 26 апреля мы закончим", - заявил Качка.

Большие шансы

Он заявил, что обе стороны понимают, о чем они договариваются, поэтому есть большой шанс на подписание.

По его словам, со стороны США это намерение "получить доход от инвестиций в Украину". Качка сообщил, что США от деятельности инвестиционного фонда "заработают по меньшей мере столько, сколько предоставлялось помощи".

"Для на важно привлечение инвестиций, продолжение помощи. И мы видим, что нет противоречий в этих интересах", - добавил он.

Качка сообщил, что соглашение о создании совместного фонда будет заключаться между украинским государственным предприятием и Международной финансовой корпорацией развития США.

Меморандум и соглашение

Напомним, Украина и США подписали экономическое партнерство. Меморандум содержит положение, по которому "Соединенные Штаты Америки оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине со времени полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года".

Следующим этапом будет подписание соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления, из которого США будут получать доходы за проекты в Украине.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Вашингтон, в течение недели, начиная с 21 апреля 2025 года, чтобы встретиться с министром финансов США Бессентом и поддержать на высоком уровне завершение технических обсуждений.

"Ожидается, что переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений до этой даты и скорейшего подписания", - говорится в меморандуме.

Путь соглашения

Во время часа вопросов к правительству 18 апреля Шмыгаля спросили о ратификации соглашения в Верховной Раде. Он ответил следующее:

"Соглашение, которое будет межправительственное, созданное в соответствии с законодательством, несомненно будет представлено для ратификации в правительство. Это в соответствии с требованиями нашего законодательства".

В то же время ратифицировать соглашения имеет право только Верховная Рада путем принятия соответствующего закона.

Согласно закону о международных договорах, "от имени правительства Украины заключаются международные договоры Украины по экономическим, торговым, научно-техническим, гуманитарным и другим вопросам, отнесенным к ведению Кабинета министров Украины".