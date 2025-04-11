Перерастет ли торговая война между США и Китаем в реальную: мнение политолога

Торговая война между США и Китаем вряд ли может перерасти в реальную. Сейчас нет необходимости в боевых действиях между странами и в целом американский президент Дональд Трамп не готов к этому.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.
"Я думаю, что и Трамп не готов, и США не совсем готовы к такой войне. Я думаю, что и там, и там опасаются того, что это может привести к политическому конфликту. Наоборот, так, как сейчас Трамп относится к Тайваню, Китаю это выгодно. Можно сделать определенную паузу, а потом, когда уладятся отношения с США, с Трампом можно уже усиливать давление на Тайвань", сказал Фесенко.
И по сути, по словам политолога, это будет лишь вопросом времени, когда они чисто экономически или политически возьмут контроль над Тайванем, без всякой войны.
"Я не думаю, что сейчас есть потребность именно в прямых боевых действиях между Китаем и США. А вот торговая война возможна. Тут вопрос, как в известной сказке, когда два бычка на мостике сошлись. И если они не захотят уступать, не захотят действовать рационально, а будут просто упираться друг в друга, тогда даже вспышки большой торговой войны даже в течение полугода, я думаю, что это большой риск. Во всяком случае трудно представить негативные последствия", - отметил Фесенко.
Напомним, президент США Дональд Трамп развязал торговую войну против Китая 2 апреля, установив пошлины на все товары из Китая на уровне 54%.
Китай в свою очередь начал симметрично отвечать на действия США.
Уже 9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в тарифах для крупнейших торговых партнеров. Однако он повысил пошлины на китайский импорт до 145%, еще больше обострив конфронтацию между двумя крупнейшими экономиками мира.
Сегодня стало известно, что Китай повысил пошлины на все товары из США с 84% до 125%. Изменения вступят в силу 12 апреля.
Ранее Китай пообещал "бороться до конца" в тарифной войне с Трампом, назвав пошлины США шантажом.
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