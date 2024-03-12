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Означает ли новый рейд в Россию перенос войны на ее территорию: мнение эксперта

Фото: российские добровольцы совершили новый рейд в Россию (lehion-svoboda-rosiyi)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко

Рейд российских добровольцев в Россию сегодня. вполне вероятно, может привести к тому, что война сместится из Украины на территории РФ.

В новом рейде, который состоялся сегодня, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко видит признаки того, что война действительно может перейти на территорию России.
"Путинский режим репрессирует оппозиционные движения, пытается их уничтожить. А добровольцы выполняют важную задачу, чтобы объединить всех, кто протестует против Путина и готов делать это с оружием в руках. Насколько мне известно, определенные успехи здесь есть, что может означать постепенный переход войны на территорию РФ", - сказал Мусиенко.

Он отметил, что это может занять некоторое время, однако такое развитие событий, по его словам, вполне вероятно.

"Возможно, не так быстро, как нам хотелось бы, но тенденции заложены", - добавил руководитель центра.

Прорыв границы РФ

Напомним, сегодня, 12 марта, стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон".

В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" изложили соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы".

Из оказавшегося в распоряжении РБК-Украина перехвата стало известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района. До этого в комментарии РБК-Украина представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал прорыв добровольцами границы РФ.

Позже бойцы легиона "Свобода России" сообщили, что населенный пункт Теткино в Курской области (Россия) перешел под контроль добровольцев, однако бои еще продолжаются.

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