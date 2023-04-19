Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах

На вопрос журналистки, находится ли в Украине уже зенитно-ракетный комплекс Patriot, он ответил: "Еще не видел".

"Но ждем. Чем раньше он станет на боевое дежурство, тем будет лучше. Мы сможем реагировать и делать те вещи о которых давно говорили", - говорит Игнат.

Он напомнил, что этот комплекс дальнобойный и может доставать на расстояние до 150 км, что позволит отгонять как можно дальше российскую авиацию от наших границ.

"Ну и также комплекс, если это вариант Patriot PAC-3, может сбивать баллистические цели. Правда, на расстоянии 40 км, но все же первые комплексы, которые могут сбивать в Украине баллистические ракеты как "Искандер-М" и другие", - отметил Игнат.

Предыстория

Напомним, что вчера правительство Германии официально сообщило, что Берлин уже доставил ЗРК Patriot в Украину вместе с ракетами.

После чего в комментарии РБК-Украина спикер Воздушных сил Юрий Игнат не подтвердил и не опроверг эту информацию, но отметил, что это станет знаковым событием.

Что интересно, в Воздушных силах ранее сообщалось, что Украина получит зенитно-ракетные комплексы Patriot после Пасхи.

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