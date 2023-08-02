Могут ли ВСУ освободить Бахмут без окружения всего города: ответ эксперта

"Необязательно брать его сразу в окружение со всех сторон, можно нанести удар с юга, выбить врага из Бахмута, а потом уже двигаться и на севере", - отметил военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина.

По его словам, на то, что наступление с южной стороны идет активнее чем с северной, есть свои причины.

"Скорее всего, на севере россияне держат более мощную оборону и сосредоточили большее количество войск. Для нас это сути не меняет, задача остается в том, чтобы окружить город", - уточнил эксперт..

В свою очередь, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что наступление на Бахмут могло быть более стремительным, если бы Силы обороны имели достаточно артиллерии и других средств.

"В этом случае, я думаю, нашим подразделениям уже бы удалось освободить Бахмут. Но очевидно, что на сегодня с точки зрения контрнаступления приоритетом является именно юг. И поэтому войска в районе Бахмута выполняют феноменальную задачу, добиваясь успехов", - добавил он.