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Могут ли забрать льготу из-за долгов за коммуналку: объяснение ПФУ

05:45 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПФУ объяснил, можно ли потерять льготу из-за долгов за коммуналку (Getty Images)

Украинцы, имеющие право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, могут потерять государственную поддержку при определенных обстоятельствах. В то же время само по себе наличие долга за коммунальные услуги не является основанием для автоматического прекращения предоставления льготы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Могут ли отменить льготу из-за долгов

Наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги само по себе не лишает украинца права на льготу. В этом вопросе важно различать льготы и жилищные субсидии, поскольку для них предусмотрены разные правила.

В частности, согласно Порядку предоставления льгот, утвержденному постановлением Кабинета министров №373 от 17 апреля 2019 года, задолженность за коммунальные услуги не указана среди оснований для прекращения их предоставления.

То есть даже если человек накопил долг за отопление, электроэнергию, газ или водоснабжение, он не должен автоматически потерять положенную ему скидку на оплату коммунальных услуг.

В то же время это не означает, что задолженность можно игнорировать. Вопрос ее погашения потребитель должен решать непосредственно с предприятием, предоставляющим соответствующую услугу.

При каких условиях Пенсионный фонд может прекратить предоставление льготы

В Пенсионном фонде объясняют, что законодательство предусматривает несколько оснований для прекращения государственной поддержки.

В частности, предоставление льготы могут прекратить:

  • в случае смерти получателя;
  • если человек утратил право на льготу;
  • если льготнику назначили жилищную субсидию;
  • по личному заявлению получателя о прекращении выплат.

В большинстве таких случаев предоставление льготы прекращается с месяца, следующего за тем, в котором наступило соответствующее обстоятельство. Если человек сам подал заявление, выплаты прекращают со следующего месяца после его подачи, если иное не указано в заявлении.

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