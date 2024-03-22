Могут ли удары по российским НПЗ повлиять на цены на нефть: что говорят эксперты

"То, что написано в Financial Times о связи обстрелов российских НПЗ и ценой нефти, вызывает большие сомнения, потому что к сокращению экспорта сырой нефти наши атаки на НПЗ не приводят", - сказал он.

По его словам, они приводят к обратному. "Россия просто будет выпихивать сырую нефть из-за невозможности экспортировать нефтепродукты", - добавил эксперт.

Напомним, Financial Times сообщило, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, а также бензин в США, что может помешать переизбранию президента Джо Байдена.

Ошибочное предположение

Кроме того, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн на своей странице в Facebook отметил, что есть большие сомнения в том, что удары по российским НПЗ могут дестабилизировать мировой рынок нефти и нефтепродуктов.

По его словам, если предположить, что российский экспорт нефтепродуктов будет падать, то на рынок уйдет больше российской нефти, а значит, это будет тянуть цену на сырье вниз.

Кроме того, россияне экспортируют немного бензина, поэтому влияния на рынок этого продукта, больше всего беспокоящего Штаты, не будет.

По его словам, теоретически возможный подъем цен на дизтопливо - это основная экспортная позиция РФ. "Но практика свидетельствует, что на смену росту быстро приходит падение, потому что рынок наполняется из альтернативных источников. Посмотрите на европейский рынок природного газа: после шока 2022 года сегодня цены на газ упали до минимума, сезон вообще прошли незаметно", - добавил Куюн.

Удары по НПЗ

С января Украина усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, нанеся удары по крупным нефтеперерабатывающим заводам с целью нанести вред обеспечению российской армии.

Более подробно о том, могут ли удары по НПЗ обескровить Россию и помочь Украине на фронте, читайте в материале РБК-Украина.