Могут ли назначить субсидию, если есть задолженность по коммуналке: что говорят в ПФУ
При наличии задолженности по коммуналке субсидия в Украине не назначается. Но следует учитывать важные нюансы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Так, если у домохозяйства есть просроченная более трех месяцев (на дату предоставления информации) задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг или расходов на управление многоквартирным домом, возникшая в течение трех лет, и общая сумма которой (на день обращения по назначению жилищной субсидии) превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то жилищная субсидия, в том числе на следующий период, не назначается.
"В то же время если уплата задолженности документально подтверждена или если заключен договор о ее реструктуризации, или когда потребитель оспаривает задолженность в судебном порядке (есть постановление об открытии производства по делу), тогда жилищная субсидия назначается в течение двух месяцев с начала отопительного (неотапливаемого) сезона", - говорят специалисты.
Если отсутствие задолженности подтверждено после истечения двухмесячного срока с начала отопительного (неотапливаемого) сезона, жилищная субсидия назначается с месяца, следующего за тем, в который в орган Пенсионного фонда Украины поступило документальное подтверждение таких действий (пункт 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848).
Важно
Как отмечают в ПФУ, вопрос о причинах возникновения/порядка погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг следует решать с предприятиями-поставщиками услуг, осуществляющих учет такой задолженности.
Субсидии в Украине
Механизм назначения субсидий в Украине существует достаточно давно. Причем, оформить субсидию можно достаточно быстро, использовав упрощенный механизм. Для этого, в частности, не нужно получать какие-либо справки.
Кроме того, недавно в Украине запустили новую программу. Теперь переселенцы могут получить субсидии по аренде жилья в Украине. Но для этого, как минимум, нужно иметь договор аренды.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.