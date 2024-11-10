Могут ли назначить субсидию, если есть задолженность по коммуналке: что говорят в ПФУ

При наличии задолженности по коммуналке субсидия в Украине не назначается. Но следует учитывать важные нюансы.

Так, если у домохозяйства есть просроченная более трех месяцев (на дату предоставления информации) задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг или расходов на управление многоквартирным домом, возникшая в течение трех лет, и общая сумма которой (на день обращения по назначению жилищной субсидии) превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то жилищная субсидия, в том числе на следующий период, не назначается.

"В то же время если уплата задолженности документально подтверждена или если заключен договор о ее реструктуризации, или когда потребитель оспаривает задолженность в судебном порядке (есть постановление об открытии производства по делу), тогда жилищная субсидия назначается в течение двух месяцев с начала отопительного (неотапливаемого) сезона", - говорят специалисты.

Если отсутствие задолженности подтверждено после истечения двухмесячного срока с начала отопительного (неотапливаемого) сезона, жилищная субсидия назначается с месяца, следующего за тем, в который в орган Пенсионного фонда Украины поступило документальное подтверждение таких действий (пункт 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848).

Важно

Как отмечают в ПФУ, вопрос о причинах возникновения/порядка погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг следует решать с предприятиями-поставщиками услуг, осуществляющих учет такой задолженности.